今午後防強降雨！專家揭「這天」前後出梅 端午節連假天氣出爐

生活中心／林昀萱報導

中央氣象署發布大雨特報。（圖／中央氣象署）

鋒面影響，中央氣象署發布2縣市大雨特報。今（13）日基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。另外，由於西南風增強，氣象署發布陸上強風特報，提醒14日晨至晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄分析未來幾日天氣。今日滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升；受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。明日、下週一滯留鋒略往南移，挾不穩定的西南季風，迎風面西南部有「劇烈天氣」包括雷擊、強風、瞬間強降雨的威脅，其他地區亦有機率，應持續注意。下週二至週四滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，下週二、三仍在西南季風範圄内，迎風面易降雨、午後對流旺盛。下週四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。端午連假天氣，下週五至下下週一受太平洋高壓增強影響，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。下週三起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，增加各國期末模擬的不確定性，待觀察。

廣告 廣告

6/17前後「出梅」訊號愈來愈明顯，天氣的型態也將從原先的梅雨季轉換到颱風季。（圖／林老師氣象站）

今年「出梅」了嗎？氣象專家林得恩在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」指出，台灣梅雨季通常落在每年5到6月，而「出梅」的發生時間，又會因每年氣候變化而異；歷史平均大約落在 6月下旬至7月上旬。在氣象學上，所謂的出梅，實務上不是看單一的天氣變化，而是看東亞地區的整體大氣環流是否穩定的轉為夏季型態。所對應的關鍵環境特徵，常見西太平洋副熱帶高壓明顯西伸北抬，並穩定控制臺灣，或是梅雨鋒面北抬至華北或日本，西南季風型態改變等重要量場訊號。簡單來說，出梅天氣的本質，也將從原先的「鋒面型降雨」轉為「夏季對流型降雨」。

美國NCEP今晨最新數值模式模擬結果顯示，6月17日前後，500hPa上副熱帶高壓的勢力明顯西伸，高壓西側範圍已經觸及到臺灣及中國華南地區，後續的鋒面系統也被迫北抬調整，整個西南季風的型態也都跟著變動；意味著出梅訊號越來越明顯，天氣的型態也將從原先的梅雨季轉為颱風季。

更多三立新聞網報導

跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶

幸運兒是你？20人發票爽中千萬 繳電費「變身千萬富翁」獎落這縣市

蘇巧慧戰李四川挺誰？最新投票驚人結果曝 周玉蔻曝學者斷言「這人」贏

傅子純頭七！愛妻曬親吻照心碎「多希望是夢」：不准你再去看別人

