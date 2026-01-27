今午是關鍵！傳中共下令「擋軍購」換國共論壇 綠營痛批國民黨：累積賣國里程數

屆時台方代表團將由國民黨副主席蕭旭岑領隊，中方則由中共中央台辦主任宋濤主持。（翻攝自新華網）

國民黨主席鄭麗文上任後，親中路線備受關注，近期更積極推動重啟中斷多年的「國共論壇」，試圖為未來的「鄭習會」鋪路。然而，根據消息指出，中共方面對於恢復交流開出了明確的政治籌碼，要求國民黨必須在立法院本會期強力擋下總額高達1.25兆元的國防特別條例草案，並承諾阻礙台美供應鏈合作。若國民黨能在今（27日）的立法院程序委員會成功封殺軍購案，北京方面才願意放行，下週舉辦兩岸智庫交流活動。

據了解，國民黨原寄望能恢復舉辦已被冷凍9年的「國共論壇」，但先前卻遭北京以「技術性推遲」為由擱置，主因在於中方認為國民黨缺乏「實質作為」。在藍營高層全力溝通下，國台辦系統近日終於鬆口，提出了一項「階段式安排」的交換條件。

《自由時報》報導，消息人士透露，北京方面明確要求國民黨必須在立法院聯手民眾黨，持續阻擋攸關向美採購不對稱戰力的國防特別預算付委審查，同時更進一步要求藍營承諾，未來在台美關稅協定敲定後，必須阻止雙方在供應鏈上的實質合作。

知情人士指出，若國民黨能在今日中午的程序委員會再次否決國防特別條例草案排入議程，國共雙方預計最快將於明（28）日共同宣布活動安排。不過，考量到直接舉辦國共論壇對台灣民意衝擊過大，雙方擬將形式降級為「準智庫交流」，規劃於下週一（2月2日）至週三（2月4日）在北京舉行，為期3天。屆時台方代表團將由國民黨副主席蕭旭岑領隊，國民黨智庫執行長張顯耀陪同出席，中方則由中共中央台辦主任宋濤主持，雙方預計就觀光、科技、綠色能源及少子化等議題進行討論。

對於傳出國民黨以阻擋國防預算作為赴京交流的「投名狀」，綠營內部反應強烈。《Ettoday》報導，1位黨政高層受訪時直言，國民黨若將阻擋軍購案當成本會期的關鍵績效指標，甚至承諾破壞台美供應鏈合作，只為了換取去北京交流一次的機會，這根本是一種「累積里程數」的概念，甚至可以說是「賣國里程數」。輿論也質疑，國民黨若持續延宕台灣不對稱戰力的建構，客觀上將有助於中共維持在台海的軍事優勢，其政治代價與對國家利益的損害恐將引發更大爭議。

