今午開放活豬運輸 杜文珍：最終目標讓台灣重回非疫國

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中梧棲一處養豬場10月出現非洲豬瘟，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天，目前全台防疫已進入第3階段，預計今（6）日中午起開放活豬運輸、7日將禁運、禁宰全面解除。中央指揮官杜文珍今在非洲豬瘟中央前進應變所記者會上表示，現病毒已控制在台中市單一案場、並無外擴，階段性任務完成，最終任務是讓台灣重回「非洲豬瘟非疫國」。會後並贈送台南越光米給台中市長盧秀燕，象徵非洲豬瘟「清光光」。

杜文珍說，現階段已經清零，無論是台中市或周邊皆無疫情，故中央宣布今中午可開始運輸活體豬隻、明日清晨即可進行拍賣、屠宰等工作，這是各界防疫成果。但她強調，這是階段性工作結束，接下來無論在豬隻市場、肉品市場，人員的清潔、採檢、通報仍很重要，最終必須讓台灣拿回非洲豬瘟非疫國名聲，才是真正結束。

杜文珍表示，這一陣子豬農很辛苦，感謝台中市府一起把事情做好，也盼望活體豬隻開放後，民眾可以全力支持台好吃台灣豬。另外，非洲豬瘟的中央應變中心還會持續開設，並將依照世界動物衛生組織（WOAH）規範持續處理，直到拿回「非疫國」名號。

盧秀燕表示，感謝中央在第一時間派專業人員，成立防疫指揮所，這是中央地方合作，共同解決災情，她也感謝民眾諒解，在市民、產業界協助下，將病毒鎖在案場，明天就可以買到新鮮的溫體豬。

「今天已陸續達成解封作業，中央地方採互信、團結，共同加油。」盧秀燕指出，市府跟中央態度一致，即防疫與管控會持續進行，接下來台中市政府將針對學校，進行為期一周「營養午餐剩餘食物禁止打包、外帶」。另外，配合全國一致禁制活動，包括禁止用廚餘餵豬，無論是養豬場或寵物豬，只要查緝到就會被開罰；她並透露有已檢驗3頭寵物豬，目前全為陰性。

盧秀燕說，這次案例場發生在台中，案場部分中央會繼續追蹤，案主住家由台中市追蹤，昨日採檢9處都陰性，目前仍不會解禁，採監管、強力封鎖，由警察、動保人員與監視器維護現場，以免人員接近、接觸。

外界質疑「拆彈成功」？盧秀燕回應，中央與地方設立前進指揮所目標是一致，即最大任務就是將豬瘟病毒鎖在案場、不外流，現階段目標達成，中午就可開始陸續解封。

另外，針對民代指出，此次非洲豬瘟懲處人員僅針對環保局與農業局基層人員，台中市副市長鄭照新回覆，懲處名單尚未公布，相關情事仍在調查。

台中市府表示，台中市在解禁後將有四防疫重點：督導養豬業者按非洲豬瘟防疫手扎，落實生物安全操作，發現異常立即回報；化製系統異常警訊，回溯來源豬場採樣；化製集運車輛每車次都採樣，化製場斃死豬加強抽驗；肉品市場與屠宰場若發現異常屠宰，衛生檢查人員將通報。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝

