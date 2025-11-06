今午開放活豬運輸 杜文珍：最終目標讓台灣重回非疫國
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
台中梧棲一處養豬場10月出現非洲豬瘟，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天，目前全台防疫已進入第3階段，預計今（6）日中午起開放活豬運輸、7日將禁運、禁宰全面解除。中央指揮官杜文珍今在非洲豬瘟中央前進應變所記者會上表示，現病毒已控制在台中市單一案場、並無外擴，階段性任務完成，最終任務是讓台灣重回「非洲豬瘟非疫國」。會後並贈送台南越光米給台中市長盧秀燕，象徵非洲豬瘟「清光光」。
杜文珍說，現階段已經清零，無論是台中市或周邊皆無疫情，故中央宣布今中午可開始運輸活體豬隻、明日清晨即可進行拍賣、屠宰等工作，這是各界防疫成果。但她強調，這是階段性工作結束，接下來無論在豬隻市場、肉品市場，人員的清潔、採檢、通報仍很重要，最終必須讓台灣拿回非洲豬瘟非疫國名聲，才是真正結束。
杜文珍表示，這一陣子豬農很辛苦，感謝台中市府一起把事情做好，也盼望活體豬隻開放後，民眾可以全力支持台好吃台灣豬。另外，非洲豬瘟的中央應變中心還會持續開設，並將依照世界動物衛生組織（WOAH）規範持續處理，直到拿回「非疫國」名號。
盧秀燕表示，感謝中央在第一時間派專業人員，成立防疫指揮所，這是中央地方合作，共同解決災情，她也感謝民眾諒解，在市民、產業界協助下，將病毒鎖在案場，明天就可以買到新鮮的溫體豬。
「今天已陸續達成解封作業，中央地方採互信、團結，共同加油。」盧秀燕指出，市府跟中央態度一致，即防疫與管控會持續進行，接下來台中市政府將針對學校，進行為期一周「營養午餐剩餘食物禁止打包、外帶」。另外，配合全國一致禁制活動，包括禁止用廚餘餵豬，無論是養豬場或寵物豬，只要查緝到就會被開罰；她並透露有已檢驗3頭寵物豬，目前全為陰性。
盧秀燕說，這次案例場發生在台中，案場部分中央會繼續追蹤，案主住家由台中市追蹤，昨日採檢9處都陰性，目前仍不會解禁，採監管、強力封鎖，由警察、動保人員與監視器維護現場，以免人員接近、接觸。
外界質疑「拆彈成功」？盧秀燕回應，中央與地方設立前進指揮所目標是一致，即最大任務就是將豬瘟病毒鎖在案場、不外流，現階段目標達成，中午就可開始陸續解封。
另外，針對民代指出，此次非洲豬瘟懲處人員僅針對環保局與農業局基層人員，台中市副市長鄭照新回覆，懲處名單尚未公布，相關情事仍在調查。
台中市府表示，台中市在解禁後將有四防疫重點：督導養豬業者按非洲豬瘟防疫手扎，落實生物安全操作，發現異常立即回報；化製系統異常警訊，回溯來源豬場採樣；化製集運車輛每車次都採樣，化製場斃死豬加強抽驗；肉品市場與屠宰場若發現異常屠宰，衛生檢查人員將通報。
照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
杜文珍、盧秀燕互贈2物盼非洲豬瘟「清零」 何欣純籲農業部2件事
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 13 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 23 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 3 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 20 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
鳳凰來台前「共伴效應先打頭陣」！這3天豪雨炸北北基桃
今（6）日東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大臺北地區及宜花有局部降雨機率，臺東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣象粉專「氣象報馬仔」昨(5)日也指出，鳳凰颱風不管路徑如何，未來這其間可能都將觸發共伴效應，需留意豪雨等級降雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜彥豐拒賠償分期！徵信社吐心聲 澄清粿王不雅照為謠傳
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子4日晚間二度發聲，除了向范姜彥豐致歉外，還坦承有參與協商，並提出「分期付款」賠償金的請求卻遭拒絕。徵信社則回應，只希望別再看到雙方繼續撕裂。中天新聞網 ・ 3 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
王子再道歉竟「3度修文」！網抓包「1處」藏玄機
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐近日拍片證實婚變傳聞，指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，昨（4日）晚間王子發布新聲明再次道歉。不過眼尖網友查看該篇貼文編輯紀錄，抓包王子曾3度修改過，狠酸「花錢請律師發聲明函還會打錯字啊」、「軍師幫忙打的，還打錯」、「字中間留空白，人就清白了？」。民視 ・ 20 小時前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。民視 ・ 13 小時前
中國賴氏宗親神似賴清德？館長曬照喊「血緣不會騙人」 真相曝網轟可憐
網紅「館長」陳之漢10月25日飛往北京，展開為期12天的中國之旅。3日他前往拜訪賴氏宗親會說要幫總統賴清德尋根，更在社群平台曬出一張和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾合照，認為對方和總統賴清德神似直呼「血緣是不會騙人的」，卻慘被網友抓包是P圖湧入貼文吐槽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前