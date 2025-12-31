今協商破局！藍修黨產條例「排除救國團」 最快週五院會將闖關

朝野立院黨團今天下午（31日）協商《不當黨產條例》修正草案，藍營擬為救國團及婦聯會解套，最後協商破局，交由院會處理。（圖／翻攝國會頻道YouTube）

國民黨立委游顥等人提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，擬為救國團及婦聯會解套，已逕付二讀，國民黨立院黨團今天（31日）下午召集朝野協商，在歷經約1小時的協商後，最後未取得共識、交付院會處理，此案最快於本週五院會可能闖關通過。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜發文表示，國民黨團召開協商，「講白了，這就是『自肥一條龍』的政治分贓。」

陳培瑜批評，這場自肥的戲碼有兩個目的。首先是假公益、真佔地，幫救國團解套，讓特定團體繼續強佔國有地；另一個是國產變私房錢，讓不公不義的黨產復辟，把國家的錢變成特定組織的「永續提款機」。

陳培瑜說，法案完全沒經過委員會實質討論，藍白兩黨就急著逕付二讀，「連演都不想演」，等到今天的過水協商結束後，就直接送到院會處理。如無意外，預計本週五將在院會強行表決通過。

陳培瑜感嘆說，新年即將來到，國民黨想送給台灣人的跨年賀禮竟是「侵吞人民400億」，「還是想勸勸國民黨回頭是岸，不要強行通過這樣的荒謬法案」。

參與協商的民進黨立委范雲指出，大法官早已說，黨產及其附隨組織應該歸還給國家。轉型正義做得較好的德國，黨產被用來振興東德經濟、改善人民生活，以及療傷止痛等轉型正義工程。

范雲表示，反觀國民黨，從國民黨立委陳玉珍提案打算把公費助理費變成個人金庫，現在還想修法，把國家的土地、財產變回到自己口袋，「這就是自肥一條龍！」

范雲對國民黨喊話說，不當黨產原本就是屬於全國人民的。不要利用跨年前的最後一天協商過水，強推自肥法案。



