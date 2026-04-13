今南部高溫上看36度防危險等級紫外線! 明起鋒面通過、北部稍降溫

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今（14）天各地大多仍為晴到多雲的天氣。 圖：林岑韋／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（14）天各地大多仍為晴到多雲的天氣，中央氣象署指出，午後山區有零星短暫陣雨；白天氣溫偏高，感受悶熱，各地高溫普遍在29至32度，南部近山區有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級，民眾外出請務必做好防曬並多補充水分，而各地低溫約21至23度。

離島天氣方面，澎湖為晴時多雲，24至28度；金門晴時多雲，22至27度；馬祖晴時多雲，18至23度。編號第2604號強烈颱風「辛樂克」位於關島附近海面，向北北西轉東北方向進行，強度已達巔峰，隨其北上強度將逐漸減弱，距離遙遠對臺灣天氣無直接影響，不過留意週四之後可能為基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海帶來長浪。

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空氣品質部分，環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為西南風，受微量境外污染物移入影響，全台擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；晚間北部地區、馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週三桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗及東南部地區亦有零星短暫陣雨，而中南部為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。週四基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。週五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

週三至週五低溫預測，台灣各地及金門21至23度，澎湖24度，馬祖18度；高溫方面，北部、東半部及澎湖27至29度，中南部29至31度，金門25至26度，馬祖21至22度。週六東北季風增強，下週日受東北季風影響，北部及東北部氣溫下降；水氣稍增多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

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