今只剩恆春還在20度以上！「這天」起高溫飆至30度 日夜溫差變化大

今只剩恆春還在20度以上，週日南部高溫有望飆至30度，日夜溫差變化大。圖／中央氣象局官網

今（20）日低層水氣減少，北海岸、東北部偶有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫漸回升，北台仍偏涼，中南部低溫比昨天低，北部14至23度；中部13至25度；南部14至27度；東部14至26度。氣象專家林得恩表示，到了本「週日（23日）」南部高溫有機會飆至30度。

各地氣溫降至20度以下 僅恆春保持20度以上

「果然，只剩恆春！」前氣象局長鄭明典在臉書PO出天氣現況圖指出，各地代表站中，只剩恆春還在20度以上，恆春很難降到20度以下，這個地名真是不虛傳！他也提到，以前和公衛領域合作的分析，北部要低到14度以下，醫院就診人數才會有相關的變動；南部則是到17度以下就會有統計上的相關反應。

今受東北季風影響清晨涼冷 南北溫差10度以上

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今日天氣持續受東北季風影響，統計至清晨5點前，高山最低溫以南投玉山攝氏零下1.2度最低，南投仁愛攝氏0.5度居次。平地離島最低溫以連江南竿攝氏11.8度最低；本島最低溫則以雲林古坑攝氏13.2度拔得頭籌，苗栗公館攝氏13.3度緊追在後，各地皆感受涼冷。

白天北台灣及宜蘭、花蓮地區氣溫回升尚不明顯，高溫可達攝氏20至22度之間；中南部及台東地區白天高溫為25至27度，感受較為舒適。不過，南北溫差攝氏10度以上。

鄭明典表示，各地代表站中，只剩恆春還在20度以上。圖／翻攝自鄭明典臉書

各地持續回溫 週日上探30度！

各地持續逐日回暖中，到了週末、週日這兩天（11/22至11/23日），白天溫度回升將會最為明顯！尤其是「週日」白天，苗栗以北到宜蘭地區的高溫都可以來到攝氏25至27度，而中部及花東地區的高溫也上探攝氏26-29度，南部地區則有機會達到攝氏30度或以上。他也提醒大家，中北部及東北部空曠地區在清晨時段仍可能有攝氏17至20度低溫發生的機會，日夜溫差變化較大，早出晚歸者要特別留意。

林得恩指出，「週日」白天南部有機會達到30度高溫。圖／翻攝自臉書粉專「林老師氣象站」



