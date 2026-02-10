今各地回暖白天高溫上看26度! 除夕將有另一波鋒面南下北部再降溫
[Newtalk新聞] 今（10）天清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍低。中央氣象署指出，白天起各地氣溫回升，早晚低溫各地約11至16度，清晨台灣西半部、宜、花及金、馬局部近山區平地或河谷有機會出現10度以下低溫；預測各地白天高溫約22至26度，溫暖舒適，民眾需留意中南部日夜溫差大。
氣象署指出，各地大多為多雲到晴，東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，清晨北部地區亦有零星短暫雨。空氣品質部分，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
未來天氣方面，氣象署預報，週三、週四受到鋒面通過以及東北季風增強影響，北部地區以及宜蘭白天氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼。迎風面基隆北海岸、東半部地區以及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區以及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
週三、週四中部以北及宜蘭低溫13至15度，南部、花東及澎湖16至18度，金門13度，馬祖11度；北部、宜花及澎湖高溫19至22度，中南部及台東23至27度，金門18至19度，馬祖12至14度。週五至下週日小年夜環境轉乾，風向為偏東轉東南風，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有零星降雨。下週一除夕將會有另一波鋒面通過，北台灣氣溫會再度下降。
