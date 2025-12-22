今各地晴朗！氣象專家：更強冷空氣明南下 下探10℃

今（23）日至明（24）日上午季風減弱，各地晴朗穩定、明顯回暖。氣象專家吳德榮表示，周三下午冷空氣逐漸南下，周四至周六冷空氣籠罩，本島平地最低氣溫約可降至10度。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今（23）日清晨觀測資料顯示，台灣附近有鬆散低雲，東半部外海有降水回波。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至明日上午季風減弱，各地晴朗穩定、明顯回暖，白天舒適微熱、早晚涼。今日各地區氣溫為北部16至28度、中部14至30度、南部15至30度、東部15至29度。

吳德榮說明，最新模式模擬顯示，明下午冷空氣逐漸南下，北台變天、氣溫漸降。週四至週六(25至27日)冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台「濕冷」，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨的機率，亦應注意衣著調整。由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則有觸及14.4度，而為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率。至於週四至週六「雪(零度)線」的高度，大約降至3000公尺左右，故合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率。

吳德榮提醒，28日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略升。下週一(29日)季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨的機率。

