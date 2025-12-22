今各地氣溫回升好天氣！ 耶誕節再變冷、入冬第2波大陸冷氣團來襲

今（23）天東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴、可見陽光的天氣。 圖：林岑韋／攝

[Newtalk新聞] 今（23）天東北季風減弱，氣溫回升。中央氣象署指出，各地大多為多雲到晴、可見陽光的天氣，由於環境轉偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島亦有零星短暫降雨，整體雨勢在白天之後越來越零星。氣溫方面，各地早晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，南部及花東約18至20度，而白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部高溫可達27至28度，感受較溫暖，新竹以南日夜溫差大。

離島天氣方面，澎湖陰時多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至22度，馬祖多雲，15至18度。氣象署提醒，清晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度。另外，今天基隆北海岸、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風；基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，週四、週五會有一波較為明顯的冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，中部以北及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦涼；水氣方面也明顯增多，迎風面北、東半部及恆春半島皆有局部短暫雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續。週三台灣各地及澎湖低溫預計在17至19度，金門15度、馬祖13度； 高溫方面北部、宜蘭及澎湖金門22至24度，中南部及花東25至27度，馬祖17度。

週四週五中部以北及宜蘭低溫降至13到15度，南部及花東15至17度，澎湖16度、金門11度、馬祖10度； 高溫方面，北部、宜蘭及金門17至18度，中部及花東20至23度，南部26度，金門17度，馬祖14度。週六及下週日受到東北季風影響，北部及東北部的天氣較涼，其他地區早晚也偏涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

