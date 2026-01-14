《今周刊》「2025全民反詐騙大調查」 倡議設「第三人預警」機制 銀行、壽險業者齊響應

圖：《今周刊》1/14日假臺大醫院國際會議中心舉辦【防詐戰略3.0 調查發表記者會暨論壇】，並公布「2025全民反詐騙大調查」結果。(圖/主辦單位提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

根據警政署「165打詐儀錶板」統計，2025年一整年，台灣詐騙財損仍高達近九百億元《今周刊》委託山水民調公司，針對全國年滿18歲以上的民眾，進行「2025全民反詐騙大調查」，1月14日假臺大醫院國際會議中心舉辦【 防詐戰略3.0 調查發表記者會暨論壇】，公布最新民調結果，期盼藉由現況分析，提出政府與民間單位應加強著力的防詐方向。

全台約180萬民眾認曾被騙走錢 70歲以上長者居冠

細究「2025全民反詐騙大調查」各項調查結果，1070位受試者中有9％的民眾坦言，自己「曾經被詐騙、且產生財損」，其中更有2％造成難以承受的「重大財損」，對照2025年底，台灣逾18歲口約2006萬人，推估全國至少有180萬人曾經落入詐騙圈套且實際付出代價；另外還有14.5％的民眾「差點被騙」，所幸及時察覺而成功脫離。若以年齡細分，又以70歲以上的長者曾被詐騙的比率最高，達11.7％。

多數民眾自認不會受騙 高學歷、高收入愈有信心

連續兩年的全民反詐騙大調查中，「有信心」識別詐騙的民眾均超越八成，最新調查中有近86％民眾「有信心」辨識詐騙，比一年前的調查結果更高。

廣告 廣告

值得注意的是，普遍認為高智商、高學歷的人，相對不容易落入詐騙陷阱；但這份調查結果顯示，學歷為碩博士(11.7％)遭詐騙、或差點被騙、及時察覺的(16.6％)比率均高於其他教育程度者。調查同時顯示，年收入愈高的民眾愈有信心識別詐騙，但在回答「有信心」辨識詐騙的受試者中，還是有8.8％曾經受騙上當。

九成五民眾認台灣詐騙嚴重 盼政府提高刑責、攔阻金流

儘管2025年單月平均詐騙件數和財損，已經較前一年減少一半，但仍有高達九成五的民眾認為台灣詐騙情形嚴重，且有67％認為台灣司法體系對於詐騙犯罪者的刑罰「判決太輕」，沒有嚇阻作用，76%希望政府「提高詐騙相關刑法或行政罰」也有逾六成民意，認為政府應「加快追查及攔阻金流的效率」，從源頭降低詐騙財損。

《今周刊》倡議獲廣泛回響 32家金融業者推出「第三人預警」機制

「地籍異動即時通」推出九年，但本次調查發現不論是「不動產預告登記」與「地籍異動即時通」都有超過六成的民眾不知道可申請這兩項阻詐服務，更僅有3.6%受試者已經申請「地籍異動即時通」，僅有不到2%房地產所有權人有辦理「不動產預告登記」，顯見推廣力度仍有努力的空間。

《今周刊》自113年1月推出防詐專題報導並舉辦論壇，首度公布「全民反詐騙大調查」，並倡議可比照不動產異動通知，推動定存解約、大額轉帳及保單解約註記，讓民眾指定聯絡人，減少被詐團利用的風險。推動一年來，國內已有16家行庫提供定存解約指定聯絡人註記。此外，全台20家壽險公司中，亦有16家已提供保單解約註記服務。但調查也發現，雖然有分別超過七成民眾有意願辦理這些服務，但目前僅兩到三成知道這幾項服務。