《今周刊》2025財富管理銀行暨券商評鑑揭曉！中信銀、元大證獲首獎 葉俊顯：亞資中心是變革環境中的關鍵戰略

2025《今周刊》第19屆「財富管理銀行暨券商評鑑」於10月30日舉辦頒獎典禮，最佳財富管理銀行第一名由中國信託商業銀行獲得，特優獎為玉山商業銀行，優等獎為國泰世華商業銀行；最佳財富管理券商獎第一名則由元大證券獲得，特優獎為永豐金證券，優等獎為凱基證券。

典禮中，除了各家獲獎業者派出代表熱情參與，包括行政院政務委員葉俊顯、金管會主委彭金隆，以及《今周刊》董事長謝金河也出席擔任頒獎人。

主辦方《今周刊》發行人梁永煌致詞時表示，《今周刊》自2007年首度舉辦財富管理評鑑以來，至今已邁入第19屆，今年共有29家機構參與，創下歷年新高。而財富管理評鑑活動每年都會隨著環境與產業變化展現不同特色，以今年來說，在AI浪潮的推動下，各家財富管理業者紛紛運用人工智慧技術，因此本評鑑也特別新增了「最佳AI應用獎」，表彰在AI導入與創新應用上表現卓越的銀行。

梁永煌並指出，今年評審過程中，最令他印象深刻的是業者在「普惠金融」與「安養信託」兩大面向的努力。此外，為呼應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，各家金融機構也積極布局產品創新、融資服務及家族辦公室等新業務。





金管會主任委員彭金隆則特別感謝在場所有金融業者對台灣金融市場的努力，他強調，社會對金融業在「財富管理」及「金融服務」方面的要求越來越高，他期許業者持續努力，提供「更專業」且「更符合客戶需要」的商品與服務，讓臺灣的財務管理服務能夠更為深化。



亞洲資產管理中心揭幕 銀行、券商積極佈局



行政院政務委員葉俊顯在致詞時特別提到，當前全球經濟與金融市場正處於充滿變革與挑戰的環境當中，全球貿易版圖的結構性調整與資本市場的波動，為金融業者帶來挑戰也帶來機會。他認為亞洲資產管理中心的政策推動，將是台灣資產管理業者應對全球環境變遷的關鍵戰略，透過政策引導市場，提升台灣在亞洲金融市場中成為重要的樞紐。





《今周刊》董事長謝金河則表示，「亞洲資產管理中心」政策方向正確，但相較於亞洲各主要銀行市值在過去一年普遍顯著成長，如匯豐控股市值已達1.9兆港幣，約逾2,000億美元，渣打銀行市值亦成長81%、至3,566億港幣，但台灣的銀行業者市值成長仍見平緩。謝金河期許，近年台灣本土財富快速增長，金融業者應善用機會「留財於台」。





此外，長期擔任本項評鑑調查顧問的世新大學傳播管理學系專任客座副教授郭迺鋒，也在現場發表專講。他基於本項評鑑長期以來的調查數據指出，國人對金融服務業的信賴度正逐步提升。據其分析，19年前台灣財富管理銀行在透明度上的表現並不理想，「但經過近20年的努力，銀行業在建立與維護『信賴資本』方面已有顯著成果。」而信賴資本的累積，也將有助於金融機構擴展客群，提升民眾將資金交付銀行管理的意願。





