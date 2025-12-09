今回暖上看29°C！ 週末迎首波大陸冷氣團急凍「恐下探10°C↓」

今（10）天東北季風減弱，水氣也逐漸減少，氣溫回溫舒適，明起到週六（13日）水氣又會稍增並轉涼，週六晚上更是隨著強冷空氣南下，氣溫開始「溜滑梯式」下降，預估週一最冷，低溫下探12-14度。氣象論壇指出，這是入冬以來首波「大陸冷氣團」。

週三回溫，週日將再明顯降溫。圖／翻攝自Facebook@報天氣 - 中央氣象署

中央氣象署說明，今日西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起北部地區雲量會增多也有零星降雨機率。

氣溫方面，東半部雲量稍多，低溫約18至20度，高溫約24至25度，西半部雲量偏少，夜間清晨易有輻射冷卻作用，低溫約在16至18度，白天高溫會來到27至29度，西半部日夜溫差大，早出晚歸記得多加件衣物。

另外要留意，清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通行車請注意安全；東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。



風力方面，今天恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生，白天風力逐漸減弱之後，明（11）日再增強，明天除上述地區之外，桃園至台南沿海及綠島、蘭嶼，也易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生。

針對週末的冷空氣，氣象論壇「洩天機教室」進一步說明，最新歐洲模式模擬調整為，週六下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，下週日晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來、首波降至「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。但由於科學的極限，模式仍會繼續微調，需持續觀察。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

