今回暖上看30度！下波「斷崖式降溫」先濕後乾 低溫下探12度

今天回暖，部分地區高溫上看30度。示意圖／Pixabay

中央氣象署指出，今天（11月23日）東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度。不過氣象專家薛皓天提醒，好天氣持續不久，後天週二（11月25日）會有新一波東北季風南下，北部及東北部地區低溫預測將下探至12至15度。

天氣風險公司薛皓天在臉書粉絲頁表示，今日維持高壓迴流偏東風環境，迎風面東半部局部有零星雨，其餘地區天氣穩定為晴到多雲時晴。明天週一（11月24日）北方系統逐漸南下，短波槽也通過台灣北部，地面轉東北風環境，水氣稍增多。

廣告 廣告

薛皓天指出，明天上半天北部、西半部為多雲時晴天氣，基隆以南至台東為多雲有短暫雨天氣，白天期間由北至南高溫約25至30度，感受仍舒適，下半天東北季風漸增強，北部轉多雲有短暫陣雨天氣，西半部與東部天氣維持，各地夜間氣溫持續偏低。

未來一週溫度趨勢。圖／中央氣象署

週二受到東北季風影響，週三（11月26日）再轉高壓迴流偏東風環境。苗栗及花蓮以北降溫較明顯，其餘地區白天仍有25度以上，薛皓天和氣象專家林得恩都提醒，週二夜間西半部受輻射冷卻影響，西半部沿海空曠處局部低溫約12至15度。林得恩並強調，北部及東北部地區將再度轉為先濕冷、後乾冷的天氣，中部及花蓮地區低溫也僅剩攝氏17至18度左右，南部地區低溫也降到攝氏20度上下。

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會撰文指出，週四（11月27日）東北季風會再度增強，迎風面降雨機率提高，北台灣還會再降溫，到了週五、週六（11月28日、11月29日）東北季風轉乾冷，各地轉晴朗，清晨有輻射低溫，日夜溫差大。



回到原文

更多鏡報報導

他們摘「野生菌菇」煮來吃 中毒狂嘔拉肚子…釀3死2傷

她很危險！45歲辣媽性侵未成年少年 女兒求重刑......法官這樣判

男子閃婚後發現「妻子隱瞞10年精神病史」 訴請離婚結果曝