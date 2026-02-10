今回暖如春溫差達20度！明又變天 春節天氣、轉雨時間曝

10日天氣回暖如春，11日再一波冷空氣南下後，至除夕均為晴時多雲好天氣。攝影劉耀勻

受到輻射冷卻影響，10日清晨各地區的平地最低氣溫約在7至10度，溫度仍低，就連前中央氣象局長鄭明典都直呼「清晨的輻射冷卻不弱！」統計全台最低溫依序為花蓮縣長橋7.3度、台南市鹿陶洋7.9度、花蓮縣鯉魚潭8.1度，白天起寒流減弱並遠離，全台氣溫短暫回升；不過11日又一波強冷空氣團南下，待12日起冷氣團再減弱、各地轉晴朗穩定、回暖如春，至春節這天起再度轉雨變天。

今寒流減弱遠離、氣溫回升！仍需留意日夜溫差達20度

10日受寒流減弱並遠離影響，台灣各地氣溫短暫回升，各地大多為多雲到晴，東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，清晨北部地區亦有零星短暫雨，不過日夜溫差仍大，今日各地區氣溫包括北部10至24度、中部8至27度、南部8至28度、東部7至25度，應留意溫差保暖工作。

11日又一波強冷空氣南下！12日起再回暖

不過11日至12日清晨，新一波強冷空氣南下，強度初估為東北季風增強至大陸冷氣團等級之間，將挾少量水氣南下，北部雲量增、北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，其它地區則維持早晚偏涼、多雲到晴；低溫預測中部以北及宜蘭13至15度，南部、花東及澎湖16至18度，金門13度，馬祖11度，高溫預測北部、宜花及澎湖19至22度，中南部及台東23至27度，金門18至19度，馬祖12至14度。

氣象專家吳德榮指出，待12日白天，東北季風或大陸冷氣團開始減弱，台灣各地氣溫再度回升、早晚仍為偏涼，僅迎風面東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其它地區則為多雲到晴天氣；自13日起至15日「小年夜」，各地晴朗穩定、回暖如春，仍需留意輻射冷卻日夜溫差大。

氣象專家賈新興指出，15日至19日大台北、東北部轉有局部短暫雨，其餘地區則多雲時晴。圖／賈新興

過年這天將有局部短暫雨！其餘暖如春、晴朗穩定

而根據最新模式模擬顯示，16日「除夕」中午前後東北季風增強，屆時大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫逐漸下降，其他地區則影響輕微、仍為晴時多雲；17日初一及18日初二，同樣受東北季風影響，大台北、東半部偶有局部短暫雨機率，北台灣偏涼微冷，其他地區仍為晴時多雲。19日初三至20日初四，東北季風減弱，各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大。

對此，氣象專家賈新興提醒，整體而言2月底至3月上旬氣溫以正常至略為偏暖，惟宜蘭地區降雨偏多，3月中旬起則以氣溫偏暖、降雨偏少機率較高。



