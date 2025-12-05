今回暖穩定明更暖、週一再變天 下週末恐迎入冬最強冷空氣
[Newtalk新聞] 今天(6日)東北季風減弱，白天氣溫明顯回升，全台大多為晴到多雲的穩定天氣，但早晚仍偏涼。各地低溫普遍落在16至18度，空曠地區與河谷受輻射冷卻影響更低；白天北部及宜花高溫22、23度，中南部及台東可達25至27度，日夜溫差大需留意。迎風面的基隆北海岸、大台北山區與東半部地區仍有零星短暫雨，台東及恆春半島降雨機率最高。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今晨全台平地最低溫多落在12至15度，其中新竹關西、嘉義竹崎低溫僅11.9度；白天起回暖速度明顯，東半部仍有局部短暫雨的機率。明日天氣更穩定，各地呈晴朗微熱、早晚涼的型態，東部僅有零星飄雨。 不過，下週一(8日)將再度變天。
吳德榮表示依最新模式模擬顯示，下週二(9日)季風稍減弱，但迎風面仍有降雨，範圍逐漸縮小。下週三至五(10至12日)天氣再度好轉，各地為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚偏涼。
備受關注的冷空氣部分，吳德榮提醒，下週末(13至15日)起有南下的強冷空氣。最新歐洲模式模擬顯示強度可能跨過「大陸冷氣團」門檻(台北≦14度)，本島平地最低溫恐挑戰10度以下，但因各國模式對強度與到達時間仍分歧，目前下定論仍過早。
離島方面，今天澎湖氣溫20至22度、金門15至22度、馬祖14至19度。今日在台東、彰化、恆春半島及澎湖、金門仍有出現6級以上平均風或8級以上陣風的機率，請多加留意。
空氣品質方面，因東北季風減弱，中南部位於下風處污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東及澎湖為良好，北部、中部、雲嘉南、馬祖與金門為普通，高屏則為「橘色提醒」，敏感族群需注意防護。
至於位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，預估先通過菲律賓再進入南海，強度發展不明顯且距離台灣遙遠，對台灣天氣無直接影響。
