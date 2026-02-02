今回暖轉晴！強冷空氣週末到 挑戰寒流「恐跌剩6度」

今(3)日大陸冷氣團減弱，白天舒適早晚偏冷，氣象專家吳德榮指出，週五(6日)午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫，週六至下週一強冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，達「寒流」的機率提高，可能出現6度以下低溫。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(3)日「大陸冷氣團」略減弱，北台仍偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至週五(4至6日)「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。

一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五(6日)午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫。週六(7日)中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷，下週日、一(8、9日)各地轉晴冷。週六至下週一(7至9日)「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，達「寒流」(台北測站約降至10度)的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週二(10日)白天起至週三(11日)冷空氣逐日減弱，各地晴朗、白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下。下週三(11日)晚另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有雨，下週四(12日)天氣再好轉，仍偏冷。

