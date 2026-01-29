今回暖週末又要變天！2地區「連續濕冷3天」 下週這時再迎冷空氣

今回暖週末後又要變天。示意圖／資料畫面

今晨受東北季風影響，新竹關西出現7.8度低溫，白天以後氣溫逐漸回升，中南部甚至可達到27度。不過氣象專家提醒，週六（31日）下午有一波冷空氣南下，將持續影響到下週二（2/2），回溫後下週六（2/7）又有另一小波冷空氣南下，請留意天氣變化。

氣象專家林得恩指出，今天白天起，東北季風減弱，氣溫逐漸回升，臺灣北部及東半部地區，高溫可以回升到20~24度之間，中南部高溫更可達27度，不過中南部日夜溫差較大，民眾須注意溫度變化。

此外在降雨部分，因環境水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅有基隆北海岸、東半部地區還有零星短暫陣雨。不過，溫暖舒適的好天氣並不持久，預計週六（31日）晚間又有一波冷空氣南下。

週六起北、東部濕冷3天！中北部高山可能降雪 下週二才回溫

氣象專家吳德榮於氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」撰文指出，明（30日）至週六（31日），各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫也持續攀升，北部舒適、中南部微熱，不過早晚溫差還是大，尤其新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫。

吳德榮指出，週六（31日）下午起，再有新一波冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨，將持續影響到下週二（2/3），北臺灣轉為偏冷、局部地區有短暫雨，下週三至週五（2/4~2/6）天氣好轉，各地白天轉晴溫暖舒適，早晚氣溫低，不過日夜溫差很大，民眾須注意衣著調整。

氣象專家吳聖宇提醒，週末這波冷空氣，雖然目前預報還是東北季風等級，不過仍可能會造成局部低溫的現象，而且水氣較多、偏向濕冷型態，降雨會延伸到中部地區，中北部高山有可能出現局部冰霰或降雪，預期仍會是變化感受較明顯的一次過程，「要等到下週二才會回溫、天氣好轉、陽光露臉」。

吳德榮另指出，下週六（2/７）又另一小波冷空氣南下，氣溫恐再下降，一週內天氣鉅變，也請民眾多加留意。



