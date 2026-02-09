今回溫天氣穩定 週三再迎新一波冷空氣 春節連假天氣出爐

今（10）天清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，最低溫出現在花蓮鳳林，僅7.3°C，中央氣象署亦針對16縣市發布低溫特報，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。白天起氣溫持續回升，溫暖舒適，不過，下一波新強冷空氣也將南下，影響時間落在明天到後天清晨，後續春節連假的天氣也出爐。

針對今日天氣詳情，氣象署說明，白天起各地氣溫回升，早晚仍偏冷，低溫，清晨台灣西半部、宜、花及金、馬局部近山區平地或河谷，有10度以下低溫發生的機率；此外，清晨及夜晚高山路面易結冰，行車用路及登山應注意安全，預測各地白天高溫約22至26度，溫暖舒適，但應留意中南部日夜溫差大，早出晚歸要適時增添衣物以免受涼。

天氣方面，各地大多為多雲到晴，東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，清晨北部地區亦有零星短暫雨。另外要留意，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）今日有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

2/10各縣市天氣預報。圖／翻攝自中央氣象署

氣象署專林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，下一波新的強冷空氣南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度初步評估在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間。屆時，北部及東北部地區氣溫稍稍下降，其它地區則維持在早晚偏涼。

基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；2/12（週四）白天起，東北季風或大陸冷氣團開始減弱，台灣各地氣溫再度回升。

而展望春節連假期間的天氣，氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄說明，週五起至「小年夜」(13至15日)各地晴朗穩定、回暖如春，適合年節前掃除，但因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。



而最新模式模擬顯示，「除夕」（16日）中午前後東北季風增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫下降；其他地區影響輕微、仍為晴時多雲。「初一、二」(17、18日)東北季風影響，大台北、東半部偶有局部短暫雨的機率，北台偏涼微冷；其他地區仍為晴時多雲。「初三」東北季風減弱，各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大。

不過，吳德榮也提醒，「年初一」起屬短波活動、變化快速，各國模式皆不斷調整、且很不一致，顯示模擬的不確定性大，應持續觀察。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，易累積污染物；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

