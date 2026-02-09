今回溫明變天 吳德榮：周五至小年夜回暖如春、除夕再降溫
今（10）天清晨因輻射冷卻加成，各地天氣寒冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，這波很強的冷空氣，前晚雖為本島平地帶來6.0度的最低氣溫，但台北測站降至10.6度，僅符合強烈大陸冷氣團定義。入冬以來只有一波寒流在1月上旬發生。
今晨平地最低溫依序是花蓮縣鳳林鎮7.4度、台南市楠西區7.9度、花蓮縣壽豐鄉8.2度、雲林縣古坑鄉8.3度。今天白天起至明天上午冷空氣減弱，各地晴朗，氣溫回升，日夜溫差大，明晨仍應注意輻射冷卻的低溫。
吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄提到，明天下午起另一小股東北季風，挾少量水氣南下，北部雲量增、北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北台轉涼。今天北部10至24度、中部8至27度、南部8至28度、東部8至25度。
吳德榮指出，周四各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨，機率亦逐漸降低。周五起至周日小年夜各地晴朗穩定，回暖如春，適合年節前掃除，但應注意日夜溫差很大。下周一除夕中午前後東北季風增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫下降；其他地區影響輕微、仍為晴時多雲。
吳德榮續指，下周二大年初一和下周三大年初二東北季風影響，大台北、東半部偶有局部短暫雨的機率，北台偏涼微冷；其他地區仍為晴時多雲。下周四大年初三東北季風減弱，各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大。下周二大年初一起屬短波活動、變化快速，各國模式皆不斷調整、且很不一致，應持續觀察。
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下
冷空氣減弱、陽光回歸！天氣風險分析師林孝儒表示，今明兩天冷空氣逐步減弱，各地水氣偏少、雲量減少，白天氣溫明顯回升。不過週二晚間鋒面尾端掠過，週三起又有新一波冷空氣南下，強度不排除接近大陸冷氣團等級，北東部轉陰有雨，中南部則相對穩定。至於春節天氣趨勢也出爐，整體節奏偏快、預計有2波冷空氣南下，返鄉出遊民眾得留意日夜溫差。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
寒流剛走春節又變天？2波冷空氣接力南下 降雨範圍曝
外套先別收！今明白天回溫 「這時間」又有冷空氣移入
寒流發威！氣象署昨天（8日）針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣、台中市、花蓮縣等12縣市發布低溫特報，今天（9日）清晨仍受寒流影響，北
過年無寒流？離島低溫特報持續中 初四全台將轉雨
（記者許皓庭／綜合報導）寒流雖已逐漸減弱，但中央氣象署今（9）日針對金門、連江發布「橙色燈號」低溫特報，預警低 […]
回暖了！注意日夜溫差恐達10度 氣象粉專：強冷空氣2月下旬報到
寒流減弱要變暖了！氣象粉專指出，即使陽光露臉，但夜晚至清晨受輻射冷卻影響，有13至15度的低溫，日夜溫差可達9至11度。週三、週四將有一小波東北季風增強，週五至週末白天溫度上看26至27度；下一波較強的冷空氣預計2月下旬報到，屆時已是春節假期的後半段。
全台急凍！11縣市亮低溫橘燈 鄭明典示警：入夜後「輻射冷卻」接棒 未來7日天氣一覽
農曆新年將至，強烈寒流卻在年前搶先報到！中央氣象署今日上午持續發布低溫特報，受強烈冷平流持續灌入影響，全台氣溫呈現「一路緩降」。最冷時間點落在今日下半天至明日清晨。隨著雲系消散，入夜後輻射冷卻效應將發威，基隆、新北、新竹、宜蘭等地已亮起「非常寒冷」的橙色燈號，局部空曠地區恐出現6度甚至更低的極端低溫。
21縣市下探10℃非常寒冷 太平山零下低溫見霧淞美景
寒流襲台！中央氣象署今天發布21縣市低溫特報，各地天氣非常寒冷，有攝氏10度以下氣溫發生。凌晨本島平地最低溫為南投縣中寮鄉7.1度。太平山國家森林遊樂區清晨約6時氣溫已降至攝氏零下1度，但因水氣不足並未下雪或冰霰，不過林木枝條可見霧淞景象。
日本最強寒流！降雪衝擊交通 航班大量取消、新幹線降速行駛
航空方面，《NHK》報導指出，昨（8）日因降雪影響，羽田機場、大阪機場等往返各地的航班共有超過270班取消。截至8日晚間，全日空取消171班、日本航空取消105班。受到前一日航班取消、調度機材影響，9日也持續有航班停飛，全日空取消自鳥取機場、富山機場出發等14班，日本航空...
開春最強寒流來了！全台急凍 北北基桃低溫下探6度
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司天氣分析師廖于霆今（8）日在臉書指出，2026年開春最強寒流持續影響全台，北部與宜蘭受華南雲系及東北季風影響，天氣濕冷，體感溫度下探10度以下，入夜後轉為乾冷並出現輻射冷卻。今晚至明晨北北基桃低溫約6至9度，通勤族須嚴防低溫。中部日夜溫差大，夜間恐跌破10度，農民需防作物凍傷。南部白天回暖但早晚偏冷。預估週一起逐步回溫，情人節天氣穩定晴朗。
寒流剛走明日冷空氣南下 週四氣溫回升除夕再降溫
氣象專家林得恩表示，下一波新的強冷空氣將南下，影響時間會在明天（11日）到後天清晨，強度初步評估在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間。屆時，北部及東北部地區氣溫稍稍下降，其它地區則維持在早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區及北部...
外套先留好！白天寒流退場稍回溫 週三再有鋒面、冷氣團來襲
即時中心／綜合報導受寒流影響，中央氣象署指出，今（9）日清晨非常寒冷，白天起雖寒流減弱，但各地維持低溫，高溫北部、東北部及東部為16至18度，東南部及中南部約20至22度；各地大多為多雲到晴，僅迎風面北部、東半部及恆春半島有零星短暫雨。週三（11日）再有鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，北部及東北部氣溫稍下降。
21縣市低溫特報！南投中寮7.1度 年前天氣搶先報
氣象署發布低溫特報！本島縣市平地最低溫：南投中寮7.1度。今晨（9日）寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。【橙色燈號（非常寒冷）】：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、
寒流最冷時刻來了！21縣市低溫特報 4地「非常寒冷」急凍6度
氣象署下午發布低溫特報，今晚至明（9日）晨寒流影響，新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、臺中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花...