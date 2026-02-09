今回溫明變天 吳德榮：周五至小年夜回暖如春、除夕再降溫

今（10）天清晨因輻射冷卻加成，天氣寒冷。今天白天起至明天上午冷空氣減弱，各地晴朗，氣溫回升。（圖：氣象署提供）

今（10）天清晨因輻射冷卻加成，各地天氣寒冷。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，這波很強的冷空氣，前晚雖為本島平地帶來6.0度的最低氣溫，但台北測站降至10.6度，僅符合強烈大陸冷氣團定義。入冬以來只有一波寒流在1月上旬發生。

今晨平地最低溫依序是花蓮縣鳳林鎮7.4度、台南市楠西區7.9度、花蓮縣壽豐鄉8.2度、雲林縣古坑鄉8.3度。今天白天起至明天上午冷空氣減弱，各地晴朗，氣溫回升，日夜溫差大，明晨仍應注意輻射冷卻的低溫。

廣告 廣告

吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄提到，明天下午起另一小股東北季風，挾少量水氣南下，北部雲量增、北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降，北台轉涼。今天北部10至24度、中部8至27度、南部8至28度、東部8至25度。

吳德榮指出，周四各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨，機率亦逐漸降低。周五起至周日小年夜各地晴朗穩定，回暖如春，適合年節前掃除，但應注意日夜溫差很大。下周一除夕中午前後東北季風增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫下降；其他地區影響輕微、仍為晴時多雲。

吳德榮續指，下周二大年初一和下周三大年初二東北季風影響，大台北、東半部偶有局部短暫雨的機率，北台偏涼微冷；其他地區仍為晴時多雲。下周四大年初三東北季風減弱，各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大。下周二大年初一起屬短波活動、變化快速，各國模式皆不斷調整、且很不一致，應持續觀察。