今國光啟用AR研發中心 今年營收拚增3成

（中央社記者江明晏新竹30日電）光學元件廠今國光今天宣布，旗下擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、混合實境（MR）研發中心開幕，預計明年投入批量生產，董事長陳慶棋指出，受惠紅外線熱感應鏡頭成長、車載鏡頭客戶追加訂單，及AR布局發酵，今年營運將優於去年，業界人士推估，今年營收將年成長3成。

今國光學今天在竹北台元科技園區舉行AR、VR、MR研發中心開幕典禮，今國光董事長陳慶棋表示，研發中心設備投資約新台幣4、5億元，初期先投入3億元，聚焦AR光波導與光引擎技術，今年取得美系客戶研究開發案，預計明年開始投入批量生產，未來大量生產則會轉移至台中廠區。

廣告 廣告

今國光在紅外線熱成像鏡頭市場開發獲成果，去年前3季每股盈餘0.49元，12月稅後盈餘1619萬元，年增2倍，每股純益0.09元，業界人士推估，全年預估可達每股賺約1元的水準。

展望今年，陳慶棋表示，受惠紅外線熱感應鏡頭成長動能持續挹注，加上車載鏡頭客戶追加訂單，以及AR布局發酵，看好今年營運走勢優於去年，今年1月營收將優於去年12月。業界人士推估，今年營收會比去年成長3成左右，月營收都可望達到4億元的規模。

陳慶棋今天表示，Me-too類型（成熟技術產品）的鏡頭產品陷入紅海市場競爭，獲利也受到擠壓，今國光致力開發獨特產品，投資開發AR眼鏡的光機和波導技術，在AR眼鏡市場不缺席，他看好10年內AR趨勢將越來越重要，AR眼鏡將成為比手機更重要的產品。

今國光旗下子公司華國光學主攻紅外線熱成像鏡頭利基產品，目前爲全球第2的紅外線熱成像鏡頭廠，僅次於舜宇光學。華國總經理蔡明宗指出，市場需求熱絡，去年華國光學營收為人民幣5.6億元，創下新高，看好今年還有高成長，將達到人民幣9.5億元的規模，主要受惠狩獵瞄具、車載、無人機等領域需求暢旺。（編輯：楊凱翔）1150130