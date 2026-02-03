今土地公尾牙！專家曝「做3件事」財運旺到爆 犯1禁忌恐衰整年

生活中心／李紹宏報導

今（3）日是土地公尾牙！由於隔日就是「立春」節氣，被民俗專家王老師視為新舊氣場更迭的關鍵轉折點，因此專家特別提醒，今日尾牙的言行將深刻影響未來一年的財氣，只要掌握「謝恩、分享、找貴人」等秘訣，並避開負能量禁忌，就能讓財運旺上一整年。

今（3）日是土地公尾牙，民俗專家親授3招，可讓2026年財運一路旺。（圖／資料照）

王老師在IG上分享「土地公尾牙」財運旺的3大秘訣：

1.去謝恩

回到你常拜的土地公廟，這叫「做尾牙」，別只求財，先感謝土地公一年來的保佑。

2.去分享

把拜完的供品分給家人或員工吃，這叫「食福」，好福氣讓大家雨露均霑，回流到你身上的財氣也會加倍。

3.聯絡貴人

傳個訊息感謝今年幫過你的人，趁立春前把這份緣分續上，他們就是你的最強助攻手。

值得注意的是，王老師更點出1項禁忌，就是忌造口業及抱怨，尤其是對工作與夥伴的怨言，會把舊年的晦氣與負能量，接軌帶到2026年。

