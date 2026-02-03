今土地公尾牙！春聯滿是「神秘符號」 她一直看嘸：結果出爐2萬人跪

記者施春美／台北報導

一名網友看到鄰居家的春聯滿是元素符號「Ag、Zn、Na、...」，讓她百思不得其解。(示意圖／AI生成)

今天(3日)是土地公尾牙，是感謝土地公、求財轉運的時機。許多民眾在門上貼春聯，就盼財神爺眷顧。一名網友看到鄰居家的春聯滿是元素符號「Ag、Zn、Na......」，看了2天仍百思不得其解，希望有化學大神解釋該春聯的奧秘。網友們紛紛為其解密，甚至拼出中文的吉祥語。

一名網友在Threads貼出一張春聯圖，並表示，能否有化學大神可以解釋鄰居的春聯，她自己思考了2天仍不得其解。該對聯分別為「Re、Sg、Tc、Au、As、Sc、Ti」和「Ag、Zn、Na、F、Ga、Hf、Mg」。

廣告 廣告

該則貼文吸引150萬人瀏覽、2.9萬人按讚、793則留言。網友們紛紛表示，「化學系的出來解釋一下」、「只覺得這戶人家不好惹，裡面一定住著化工大師」、「絕命毒師」、「福神財神表示看不懂，算了換下一家好了」、「福神財神表示，現在沒有一點化學造詣還不能送祝福了？」

結果真有化學專業網友現身，分析該春聯的中文分別為「錸、𨭎、鎝、金、砷、鈧、鈦」解釋為「來喜踏金身康泰」；「銀、鋅、鈉、氟、鎵、鉿、鎂」解釋為「迎新納福家和美」。多位網友表示，真的是跪著看完這篇，太強啦！」

貼文引發網友分享所見的特色春聯，包括全寫滿「哈哈哈哈哈哈哈」，以及「馬宜呀呼、馬宜呀嘻、馬宜呀吼」等特色春聯，回應貼文充滿著過節氣氛。

更多三立新聞網報導

不是迷路！「走路時3狀態」是失智警訊：邊講話害速度變慢

早餐最怕清淡！醫揪3種「NG內容」：牛奶＋蛋也中鏢

袁惟仁纏病8年逝！名醫曝「1病」是頭號殺手：年奪5千人命

「1處」越有力＝頭腦越好 新研究：大降失智風險！心血管更健康

