今夏必看！新北29場大型活動熱鬧引爆

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新北市政府觀光旅遊局今（9）日盛大舉辦「2026 Fun新北Play一夏」夏季系列活動發布記者會，聯合宣傳新北市今夏最豐富、多元的觀光活動內容。新北市觀旅局提供

記者蔡琇惠／新北報導

新北市觀光旅遊局九日舉辦「二０二六Fun新北Play一夏」夏季系列活動發布記者會，邀請代表城市新民歌的「南方二重唱」及臺灣代表性雷鬼創作歌手「MATZKA」帶來精彩演出，以音樂熱情號召全臺民眾一起到新北Play一夏！

觀光旅遊局整合六月至九月的夏季系列活動，以「一座城市、多種夏日玩法」為核心理念，推薦超過二十九場大型主題活動，包含「新北夏至音樂節」、「藝向新北城市共榮—三鶯線通車系列活動」、「新北市河海音樂季」、「新北市生音藝術節」及「新北市永和仲夏夜之夢」；推廣在地農漁產與特色旅遊的「戀戀雙溪荷所在—荷花節行銷推廣活動」、「萬里區山海線旅遊—海線旅遊」及「新北海派—深澳小卷季」。

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新北市龔雅雯副秘書長（中）、觀光旅遊局楊宗珉局長(右2)、海洋獨立音樂大賞評審團主席吳永吉老師及南方二重唱共同進行儀式，正式宣布夏季系列活動熱鬧展開。新北市觀旅局提供

文化體驗方面，包含「烏來觀光季系列活動－溫泉趣．泰雅情 漫遊烏來小旅行」、「新北南島文化節」、「新北山客??客庄產業節」及「新北市原住民族聯合文化活動」、「礦山藝術季」及「三峽藍染節」。

此外，深受民眾喜愛的「野柳石光夜訪女王」、「深澳鐵道自行車 燦爛夏夜山海騎『星臨騎境』」、「九份紅燈籠祭」、「北海潮與火」及「仲夏繽紛樂」等；「福隆國際沙雕藝術季—繽紛浪潮．FULON酷夏派對系列活動」、「福隆國際沙雕藝術季 環球夏日沙雕派對」及「八里城市沙雕展」，今年皆與人氣IP合作；結合運動與探索體驗的「探旅新北—定向越野活動」、「GOLD TRAIL淘金越野」，以及「職想玩透透—觀光工廠輕旅行」、「板橋夏日嘉年華」、「新北市一一五年度週末藝術秀」、「新北市兒童藝術節」及「新北國際街舞大賽」等系列活動。

「二０二六新北市河海音樂季」今年打造四大主題音樂舞臺，從山海河岸一路延伸至都會河濱，以音樂串聯城市風景，音樂風格更橫跨經典復古民歌、新興原創音樂、多元族群樂曲及都會流行歌曲，展現新北多樣的音樂樣貌。