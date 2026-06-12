今夏最強韓劇！南柱赫化身「斬鬼使者」 隱藏謎團揭開了

【緯來新聞網】如果想破解纏繞王室的詛咒，唯一的方法竟是踏入鬼神棲息的異界，你是否願意跨越那道界線？Netflix今（12日）宣布全新韓國影集《鬼謎東宮》將於7月17日全球獨家上線，同步釋出上線日期海報。《鬼謎東宮》融合古裝劇與超自然懸疑元素，以王宮與幽暗鬼界交會的世界為背景，描繪一段圍繞王室詛咒展開的神秘故事。

韓國影集《鬼謎東宮》將於7月17日全球獨家上線。（圖／Netflix提供）

《鬼謎東宮》由曾執導《惡魔法官》、《赤月青日》的崔正奎導演操刀，並由曾打造《不可殺：永生之靈》、《客：The Guest》等獨特世界觀的權昭羅、徐載源編劇聯手創作。實力堅強的製作團隊攜手合作，將帶來前所未見、沉浸感十足的奇幻敘事體驗。



南柱赫（《二十五，二十一》、《Start-Up：我的新創時代》、《非常校護檔案》）飾演「九天」，一名能夠穿梭現世與鬼界之間的神秘男子，專門斬除闖入人間的惡鬼。盧允瑞（《浪漫速成班》、《20世紀少女》、《我們的藍調時光》）則飾演生薑，一位能夠感知鬼神存在、與靈界有所連結的宮女。此外，曹承佑（《離婚律師申晟瀚》、《薛西弗斯的神話》、《秘密森林》）飾演皇上李蓮，召喚九天與生薑前往東宮調查異象，為故事增添更多張力與重量。



今天公開的上線日期海報，揭示了9天即將踏入的神秘鬼界，以及隱藏其中的重重謎團。當九天與生薑穿梭於宮廷長廊與鬼界邊境之間時，他們逐漸挖掘出深埋於王宮核心的秘密，也發現過去與現在正以危險的方式交錯糾纏。兩人懷抱各自秘密而展開的微妙合作關係，將引領觀眾一步步深入充滿寒意、懸念與層層反轉的神秘事件之中。

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