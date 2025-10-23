2025美妝快閃店！LA MER推日夜特調咖啡、INNISFREE保濕快充超商太可愛
2025最值得逛的美妝快閃活動！療癒又好玩的美妝體驗，LA MER推日夜特調咖啡、INNISFREE保濕快充超商，Hair Rituel by Sisley首次推出香水新品，人氣髮工具TYMO也推出拍照打卡就贈DIY貼布包的有趣體驗，滿滿的情緒價值快來玩。
10月美妝快閃活動：LA MER Café de La Mer
LA MER與日本潮流咖啡品牌NO COFFEE 攜手合作，於中山商圈打造為期14天期間限定的快閃店「Café de LA MER」！以日、夜乳霜為靈感推出特調咖啡，「日之海韻」為中澤奶霜蜂蜜冷萃；「深海雲霧」口感濃厚的芝麻奶霜燕麥奶拿鐵，將日夜保養儀式與咖啡時光完美融合，在靛藍色調的法式空間中，打造潛入深海的沉靜感官體驗！現場還能聆聽依乳霜質地製作4首專屬音樂，讓聽覺與味覺一同沉浸於大海的節奏之中！10/22～11/4凡至快閃店體驗後拍照上傳社群，即可獲免費聯名咖啡一杯；現場加入新會員，符合資格即可再額外得免費迷你乳霜扭蛋乙個，一人限領一次，每日送完為止。
10月美妝快閃活動：INNISFREE保濕快充超商
INNISFREE全新推出《綠茶神經醯胺牛奶水精華》，將美肌綠茶水與綠茶籽油結合膠囊科技，創造比玻尿酸更深層、更有效的保濕效果！為了歡慶新品上市，INNISFREE以台灣人最熟悉的便利商店為設計靈感，即日起至10/8於新光三越 A11 館打造「保濕快充超商」，綠茶牛奶水精華組合也設計成超可愛的牛奶盒！
牛奶盒設計的《綠茶神經醯胺牛奶水精華組》，內容物包含綠茶神經醯胺牛奶水160ml＋綠茶籽玻尿酸保濕霜31ml＋綠茶保濕胺基酸潔面乳30g，竟然只要NT.650！還送「早午餐兄弟木漿棉」一個！每日前50名消費加贈美式熱咖啡，還可以免費玩人氣ATM拍貼機，捕捉水嫩時刻獲得專屬拍貼！
10月美妝快閃活動：Hair Rituel by Sisley 悸動香水快閃店
Hair Rituel by Sisley首次推出香水新品！《悸動香水》延續頂級髮品標誌性香調，檸檬、馬鞭草、薰衣草、含修草，從清爽帶有的療癒氣泡感的柑橘草本香，到尾調轉以麝香與琥珀的溫潤柔和木質調，不分性別都好穿戴！77%低濃度天然酒精，可噴於肌膚或當髮香，長時間持香散發清爽香氣。
為慶祝《悸動香水》上市，Hair Rituel by Sisley即日起至10/7在新光三越台北南西館一館，預約髮肌檢測就贈Hair Rituel by Sisley特製咖啡、《悸動香水》試管香水，消費還可拍攝海報拍貼機，周末消費滿額再贈浪漫花束擴香袋。
10月美妝快閃活動：TYMO造型樂園在DREAM PLAZA
美國專業美髮品牌TYMO在DREAM PLAZA造型樂園盛大展開，只要追蹤官網並拍照打卡，就能免費獲得帆布袋，再用TYMO智慧造型夾夾出5款貼布，就能用智慧夾自由DIY個人專屬包包！活動即日起至10/5，「邊玩邊造型」的趣味互動，好玩到不想回家！
TYMO造型樂園現場還有多款人氣髮工具可以盡情體驗，嘻哈天后Cardi B推薦的《CURLPRO 負離子自動捲髮棒》也在列，自動捲髮功能根本手殘救星，還有5億高濃度負離子與智慧溫控，搭配360度全包裹防燙設計與雙重防纏專利，能在8秒內完成自然大波浪捲度，造型同時護髮、持久不傷髮，0技巧就能輕鬆完成專業級造型。
6月美妝快閃活動：雅詩蘭黛「粉持久冰紛玩色Café」
結合美妝與咖啡香氣，今年暑期最夢幻最好玩的打卡點誕生！雅詩蘭黛推出「粉持久冰紛玩色Café」，以《冰紛莓果系列》為靈感，現場打造巨型咖啡杯場景，讓你拍照化身最時髦的杯緣子，還有DIY彩妝藝術畫廊、人生四格拍貼機，以及與瑞士頂級咖啡品牌Nespresso限定聯名特調，精選哥斯大黎加咖啡製作，不只能品嚐香醇咖啡風味，更是一個療癒心靈的美妝空間！
只要繳交500預約金，現場購物不但可全額折抵，還送美妝蛋、粉持久粉底7ml、冰紛玩色沁涼冰杯，價值NT.1,800！冰杯只要放入冰塊冷飲，就會從白色變成漸層莓果粉桃色，呼應《冰紛莓果系列》限量漸層莓果色包裝超級夢幻！《水啵啵琉璃潤唇膏》#06冰紛莓果，與《粉持久完美鎖妝氣墊粉餅》#1N0新色都換上冰紛莓果新裝，快一起入手IU同款！
6月美妝快閃活動：資生堂小紅瓶「最上鏡攝影活動」
喜歡拍不停的你，小編也大推資生堂小紅瓶「最上鏡攝影活動」很值得去！6/12至6/15在忠孝SOGO開跑，8月底以前全台巡迴！以小紅瓶為主題，把快閃店打造成超潮街景！不但有彷彿置身國外的海報牆、還有超可愛的凸面鏡，輕觸就會有扭曲特效，自拍超好玩！現場明星商品小紅瓶、超聚光粉底都能自由試，還有專業攝影幫你拍攝時尚照片，留下最美一刻！
只要繳交500預約金，可全額折抵購物之外，還有「訂製紅妍美妝組」可帶回家，現場購物滿額NT.3,800贈簡約手機掛繩、滿NT.5,800贈夏日編織魚網包、滿NT.8,800贈時尚健身禮盒組！最夯的無繩跳繩也是小紅瓶最時髦的紅色！小紅瓶以獨家山茶花活酵科技，幫助肌膚「自我升級」，修復嫩滑、提升防禦力，越用肌膚越細緻透亮，清爽的水凝露質地超適合夏天！
6月美妝快閃活動：ORBIS╳waku waku pasta「Cloud Blue雲感藍色系下午茶」
6月期間限定最夢幻的美妝聯名下午茶「Cloud Blue雲感藍色系下午茶」！ORBIS將明星商品《雙重酵素潔顏粉》經典藍色，結合赤峰街名店美食，推出3款限定特調飲品、1款特製蛋糕，用甜點和潔顏粉一起療癒心情與肌膚！3款飲品皆以藍色漂浮雲朵為造型，可愛又好拍！甜點為藍莓柑香乳酪巴斯克蛋糕，鹹甜口感一點也不甜膩，正適合夏天！
6/30前只要在店內拍照並上傳社群，即贈 「雙重酵素潔顏粉3日份」，門口立鏡就是絕佳拍照打卡點，鏡面上標語「美的舒適圈」傳達品牌不對抗時間、擁抱變化，讓每個人都能用自己的方式優雅成長的舒適狀態！8/31前購買潔顏粉，還享9折優惠並加贈打皂網和潔顏粉8日份。
6月美妝快閃活動：Acqua di Parma「珍釀夏日海島巡遊香氛車」
為歡慶《地中海珍釀系列》、《夏日露臺限量版》上市，Acqua di Parma 1：1還原打造義大利總部「珍釀夏日海島巡遊香氛車」，推出6、7月期間限定活動！消費者只要到指定櫃點試香，即能體驗特地從義大利空運來台、以夏日露臺限量版為靈感的「手印香氛明信片活動」，可選擇自己喜歡的條紋及圖案蓋上印章，最後再噴灑自己喜歡的香氛，DIY 打造專屬於自己的夏日香氛明信片！周末不限金額消費，還能獲得Acqua di Parma經典冰棒乙支，每日數量有限，送完為止。
6/9至6/30在誠品480專櫃可體驗手印香氛明信片活動，珍釀夏日海島巡遊香氛車於周末消費即可兌換限量冰棒一支，7/1至7/30香氛車也會在信義微風2樓專櫃出沒，精緻又可愛的造型為夏日帶來義大利海島度假風情。
