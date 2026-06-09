今夏甜甜圈大戰！aespa聯名對決紫薯生甜甜圈 杜拜巧克力也現身

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

生活中心／實習編輯林子薰

今夏甜甜圈市場熱鬧非凡，不僅韓國人氣女團aespa首度跨界攜手日本生甜甜圈品牌I'm donut？推出限定聯名系列，台灣甜點品牌東京巴黎甜點也同步發表全台首創「半糖紫薯生甜甜圈」，從偶像聯名到創新口味，掀起新一波甜甜圈話題。

aespa聯名甜甜圈登場 檸檬主題打造限定風味

隨著aespa推出第二張正規專輯《LEMONADE》，品牌首度與日本人氣生甜甜圈品牌I'm donut？合作，將專輯中的檸檬元素化為甜點靈感，推出4款期間限定甜甜圈。

廣告 廣告

此次新品以檸檬的酸、甜、苦、清新香氣為概念，包括檸檬糖霜風味的「I'm Lemon ?」、結合馬斯卡彭起司奶霜與檸檬皮香氣的「Sour Market Tiramisu」、造型融入專輯LOGO概念的「Acid Lemonade Cloud」，以及帶有微苦層次的「Bitter Sweet Lemon」，呈現不同風味變化。

除了限定口味外，活動期間也同步推出聯名貼紙、棒球帽與環保提袋等周邊商品，吸引粉絲搶購收藏。聯名甜甜圈採4入組販售，每盒售價480元，自6月8日起至6月21日於台北門市限量開賣。

東京巴黎甜點首度發表全台首創「半糖紫薯生甜甜圈」，導入天然紫薯揉入麵體，將本波六款夏季限定新品全面換上天然紫薯外衣。（圖／品牌提供）

紫薯生甜甜圈話題竄紅 主打半糖輕盈新口感

除了偶像聯名外，生甜甜圈市場也吹起紫薯風潮。東京巴黎甜點近期推出全台首創「半糖紫薯生甜甜圈」，以天然紫薯取代部分配方原料，並透過減糖工藝與60小時熟成發酵技術，打造更加輕盈且富有彈性的口感。

品牌表示，近年韓國甜點市場掀起紫薯熱潮，天然紫色外觀加上健康形象深受年輕消費者喜愛，因此今年特別將紫薯元素導入台灣市場，希望讓消費者不必出國，也能體驗流行甜點趨勢。

此次夏季系列共推出6款新品，包括生乳酪、哈密瓜、金夏芒果、紅心芭樂草莓、仲夏夜及綜合水果等口味，售價75元至85元不等，外皮全面換上紫薯色澤，成為夏季甜點櫃中的吸睛焦點。

杜拜巧克力甜甜圈同步亮相

除了紫薯系列之外，東京巴黎甜點也跟上近期熱門的杜拜巧克力風潮，推出全新杜拜巧克力生甜甜圈。

新品以巧克力麵體搭配開心果巧克力與卡達伊夫絲製成，內餡則包入開心果醬與巧克力餡，呈現濃郁堅果與可可香氣，售價98元，成為品牌今夏另一項重點商品。

從韓流偶像聯名到紫薯、杜拜巧克力等熱門元素，今年夏天甜甜圈市場可說百花齊放，各品牌透過限定合作與創新口味搶攻消費者味蕾，也讓生甜甜圈持續成為甜點市場最受矚目的品項之一。

更多三立新聞網報導

Panchi抱玩偶爆紅！人氣旺募款破台幣844萬元 園方宣布延長募款到年底

裸睡比較健康？專家揭密：不僅降溫助眠、還有助精子健康

割包皮超後悔？29歲男揭慘痛經驗：摩擦劇痛 盼尊重自主權

躺著休息反而更累？日本專家推「21秒運動」大腦秒開機、認知功能也提升

