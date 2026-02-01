今夏颱風會很強？鄭明典揭「聖嬰現象前兆」出現了 2關鍵曝光

由於大陸冷氣團影響及華南雲系東移，今（1）日北部及宜蘭地區整天有短暫降雨，南部及花東地區有局部短暫雨，中部地區下半天轉雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及南投、台中以北山區有局部較大雨勢，北部、宜蘭整天濕冷。前氣象局長鄭明典表示，目前反聖嬰現象正在減弱，出現了聖嬰現象發展的前兆，不過仍需要觀察海水溫度、海面上的風場變化2大關鍵。

鄭明典在個人臉書發文貼出2025年11月底和近期的海面下水溫距平圖，位置是太平洋赤道區，右邊是東太平洋，左邊是西太平洋，垂直座標是海洋深度。鄭明典指出，去年東太平洋赤道區，上半部的水溫比氣候平均低，相對暖海水聚集在西太平洋，是典型反聖嬰現象的水溫分布特徵。

鄭明典提到，最近分析顯示，相對暖海水明顯往東太平洋擴展，雖然未完全浮現到海表面，但相對冷海水明顯消失，暖海水範圍明顯擴張，「這是聖嬰現象發展的前兆」，不過是否真的出現聖嬰現象，鄭明典說明，「不只要看海水溫度，還要看海面上的風場變化，兩者常常相互影響，這部分稍後再看」。

對此，許多網友紛紛回應，「如果聖嬰來了，夏天就慘了」、「可怕的暖冬跟破紀錄高溫又要來了」、「長知識了…看樣子今年夏天會酷熱」、「這樣的發展不太好，冷的季節變短，熱的季節拉長…而且颱風會變得更強～」。

