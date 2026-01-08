今夜低溫探6度！最凍時間曝 下周恐有熱帶系統發展

今（8）日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，清晨各地低溫約11至15度，局部地區有10度以下低溫發生。氣象專家賈新興發文提醒，本波冷氣團最低溫會出現在8日深夜到明（9日）清晨，以及明日深夜至周六（10日）清晨，預估台北站可能會出現9.8度低溫、西半部空曠地區低溫可能下探6度，另下周可能有熱帶系統發展的機率。

賈新興在YouTube頻道分析，明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，西半部深夜到清晨氣溫偏冷，花東山區多雲時晴。周六午後桃園以北山區及基隆至宜花東轉有零星短暫雨的天氣型態。周六晚起到下周一（12日）有受到大陸冷氣團影響的機率。其中下周日（11日），桃園以北山區及東北角至宜花及鵝鑾鼻一代有零星短暫雨。下周一午後東北角轉多雲。

賈新興指出，預估本波冷氣團最低溫會出現在8日深夜到9日清晨，以及9日深夜至10日清晨，台北氣象站低溫預估9.8度到10.5度，西半部空曠區域預估低溫6度到8度左右。

他還提到，下周二（13日）到下周三（14日），各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲。另觀察菲律賓東方近海附近，有熱帶系統發展的機率，15日午後到16日，宜花東山區多雲。16日桃園以北山區及宜花有零星短暫雨，台東山區亦有零星短暫雨。17日午後桃園以北山區、基宜和花東山區有零星短暫雨。

