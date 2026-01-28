今夜到明晨越來越冷！專家曝「北台灣恐下探10度」：週末還會變天

[Newtalk新聞] 昨晚北台灣降雨有感，高山甚至降下瑞雪。專業氣象粉專「天氣風險」表示，隨著乾空氣移入，降雨已縮減，但今(28)晚至明晨將迎來這波東北季風最冷時刻，受輻射冷卻影響，北台灣空曠地區恐跌破10度。雖然明後天短暫回溫，但天氣風險提醒，週末鋒面將再接力，屆時中部以北恐再轉雨。





針對今(28)日天氣變化，天氣風險表示，隨著中層短波槽快速通過並東移，槽後西風高壓脊及乾空氣開始移入，清晨過後降雨區域已縮減回大台北及宜蘭等迎風面，其他地區轉為多雲到陰。白天迎風面大台北、宜蘭及花東雖仍有短暫陣雨機會，但降雨型態已恢復為冬季的小雨或飄雨，雨量減少許多；台中以南乾空氣移入後，轉晴現象會越發明顯。

天氣風險強調，今天是這波東北季風冷空氣影響最明顯的一天，夜晚至明(29)日清晨要特別留意輻射冷卻效應，預期將是溫度最低的時段。台南以北到宜蘭都市低溫約11至15度，空曠地區有機會出現10度或以下低溫，民眾務必做好保暖。





展望明後天(29-30日)天氣，天氣風險分析，隨著底層大陸高壓東移出海，東北季風減弱並轉為偏東風，溫度將回升。明(29)日受乾空氣影響，西半部晴到多雲，僅東半部偶有零星小雨；週五(30日)雖華南有中層水氣移入導致雲量增多，但降雨仍不明顯。氣溫方面，北部及東半部白天高溫約20至23度，中南部可達24至26度，但在夜間清晨西半部局部地區可能有霧出現，且空曠地區低溫仍可能降至12至15度左右，日夜溫差大。





天氣風險進一步強調，週末假期(31-01日)天氣將有明顯轉變。週六(31日)白天台灣位於鋒前，各地溫暖，但傍晚至入夜隨著鋒面南下及華南中層短波槽東移，中部以北及東半部將轉為有短暫陣雨天氣，且雨勢可能延伸至中部。天氣風險示警，北台灣部分地區在週六晚間到週日(01日)清晨間可能有稍大雨勢，情況類似昨晚的變化。與近日不同的是，週末這波短波槽過後並無乾空氣馬上移入，因此週日(01日)白天水氣仍多，中北部及東半部將持續斷續降雨，預計要到下週一(02日)降雨才會縮減回迎風面。





關於週末氣溫波動，天氣風險指出，週六(31日)晚間鋒面通過後東北季風增強，溫度稍轉涼；週日(01日)東北季風影響較為明顯，北部及東北部高溫將下降至17至19度，感受偏涼。天氣風險預估，週末這波冷空氣強度仍屬東北季風等級，可能未達冷氣團門檻，但因天氣轉濕冷，建議安排假日活動的民眾多加注意後續預報變化。

