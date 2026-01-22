今夜急凍警報！10度以下低溫來襲 多地亮橙燈慎防寒害

氣象署發布低溫特報，今晚至明晨為本波最冷時段，部分地區恐出現10度以下低溫。」 （圖／方萬民攝）

受強烈大陸冷氣團影響，今（22）日全台各地氣溫明顯下滑，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒民眾注意局部地區可能出現攝氏10度以下低溫，需加強保暖、防範低溫可能帶來的健康與生活風險。

中部以北及金門、馬祖今晚起有長時間低溫發生機率，氣象署呼籲注意寒害風險。」（圖／中央氣象署）

根據氣象署公告，今晚至明（23）日上午，北部及部分中南部地區將持續受到冷氣團籠罩。低溫特報區域依程度分為橙色燈號與黃色燈號：

＊橙色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣＊黃色燈號（寒冷）：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市

氣象署指出，中部以北、宜蘭與花蓮今天天氣寒冷，其餘地區清晨與夜晚同樣偏冷，白天溫度也不高。今晨西半部與宜蘭地區普遍出現10至12度低溫，花東則為14至15度。其中，高雄以北、宜蘭與金門、馬祖等局部地區有機率出現10度以下氣溫，尤以苗栗以北及金馬地區更可能出現長時間低溫現象。

白天高溫方面，北部與宜蘭僅有12至13度，花東約16至18度，中南部則為18至21度。氣象署提醒民眾，特別是長者與心血管疾病患者，更應注意禦寒，避免清晨外出。

至於降雨狀況，氣象署表示，受冷空氣與殘留水氣影響，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，桃園以北與宜蘭地區則可能有短暫陣雨。花蓮地區亦有局部降雨，竹苗、台東、恆春半島及中南部山區也不排除有零星短暫雨。其他地區則以雲量偏多為主，天氣偏陰濕。

氣象署呼籲，民眾外出應留意保暖、防滑與用電安全，開車騎車亦須小心低溫與濕滑路況帶來的潛在危險。未來數日仍處於冷氣團影響範圍，建議持續關注氣象資訊，以便及早因應天氣變化。

橙色與黃色燈號警示多縣市將受寒流衝擊，氣象署提醒民眾加強保暖措施。 （圖／中央氣象署）

