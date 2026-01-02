今夜急凍！醫教「三明治蓋被法」調整堆疊順序 鎖住體溫更保暖

許多民眾在寒流來襲時，即便蓋了多條棉被仍感到寒冷，問題往往不在於身體虛弱，而是鋪蓋方式出了差錯。家醫科醫師陳欣湄分享源自日本的「三明治蓋被法」，透過調整被褥的堆疊順序，就能有效提升保暖效果，讓熱氣不易散失。

家醫科醫師陳欣湄分享源自日本的「三明治蓋被法」，透過調整被褥的堆疊順序，就能有效提升保暖效果，讓熱氣不易散失。 （示意圖／Pexels）

陳欣湄在臉書粉專說明這套方法的操作步驟，第一步是在床墊上先鋪設一條薄毛毯，這是多數人容易忽略卻最重要的環節，目的是避免背部直接接觸冰冷的床墊。接著躺下後，再蓋上主要的保暖棉被來儲存身體產生的熱能，無論是羽絨被、石墨烯被或一般冬被都適用。

廣告 廣告

最後一個步驟是在棉被外層再加蓋一條薄毛毯，這條毛毯的作用是將中間累積的熱氣牢牢鎖住，同時阻擋外部冷空氣滲入。陳欣湄解釋，最底層的毛毯能保護背部，防止熱能持續被床墊吸走，而最上層的毛毯則如同替棉被穿上一件「外套」，形成有效的保溫層。

陳欣湄表示，不少手腳冰冷、血液循環較差的民眾，在改變蓋被方式後，普遍反映同一件棉被的保暖效果明顯提升。不過她也提醒，若半夜出現流汗、悶熱難眠的情況，就代表保暖過度，反而容易著涼並影響睡眠品質，這時應適度減少被子或毛毯的數量，或改用較薄的被子。

此外，陳欣湄特別提醒，長輩或行動較不方便的族群不宜蓋得太重，以免翻身時過於吃力，造成不適。

延伸閱讀

台東監獄受刑人疑自傷 緊急送醫救回一命

影/中檢查緝非法廢棄物集團 掩埋體積達「7座奧運泳池」

立院通過卓榮泰譴責案再封殺1.25兆軍購 行政院：十分訝異