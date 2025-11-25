今夜急凍12度！颱風水氣夾擊週四轉濕冷 專家點名「這天」才回溫

[Newtalk新聞] 東北季風接力來襲，北台氣溫如搭雲霄飛車。今(25)日乾冷空氣南下，北部高溫驟降8度，入夜輻射冷卻恐探12度。天氣風險指出，週四(27日)強冷空氣遞補南下，加上颱風外圍水氣北擴，迎風面將轉濕冷，降雨範圍擴大。雖週末可望回暖轉晴，但早晚溫差仍劇，提醒民眾留意衣物增減。





天氣風險表示，原預期昨(24)日晚間抵達的東北季風稍有延遲，直至深夜短波槽通過後，大陸高壓前緣才正式影響台灣。雖然大台北山區、基隆北海岸及宜蘭清晨出現局部降雨，但因高壓源自蒙古經長江中游，性質偏乾，實際雨量不多，今(25)日清晨最大累積雨量僅新北三峽山區20.0毫米。隨著乾空氣發威，除迎風面山區零星飄雨外，各地維持晴到多雲。

天氣風險說明，氣溫方面今(25)日降幅明顯，苗栗以北至宜蘭高溫僅20至21度，較昨日下滑6至8度；中部及花東23至25度，南部則維持26至28度。須留意今晚至明(26)日清晨將現低溫極值，中北部、東北部都市區下探14至16度，空曠地區受輻射冷卻影響恐剩12至14度，日夜溫差極大。明(26)日白天冷高壓減弱，氣溫微幅回升，但晚間中北部空曠地區仍有15度以下低溫機會。





天氣風險進一步強調，後天週四(27日)另一波大陸冷高壓很快又會從蒙古經過河套往長江中上游區域遞補下來，因此台灣附近的東北季風強度會再度增強，同時配合南邊熱帶低壓或是天琴颱風外圍的雲層北擴，迎風面地區包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東到恆春半島等地降雨有再度增多的趨勢，有短暫陣雨發生機會。天氣風險補充，雖然雨量仍不大，但是降雨的機會較高，降雨的範圍也較大一些，其他地方雲量也偏多，呈現多雲到陰的天氣。





天氣風險指出，週四(27日)北部、東北部高溫將再降至19至20度，受雲多影響，輻射冷卻較不明顯，但風寒效應強烈。預估要等到週五(28日)隨著大陸冷高壓再度東移到長江下游並逐漸減弱，東北季風稍減，雲層東移，迎風面降雨才會減少。週末(29日至30日)風向轉東且水氣偏乾，各地將轉為多雲到晴，北部高溫回升至23度以上，中南部可達28度，適合出遊，但清晨空曠地區仍防15度低溫。





至於颱風動態，天氣風險補充，熱帶性低氣壓TD-30未來有機會發展為第27號颱風天琴，路徑偏西趨向越南，對台無直接影響，僅外圍雲層造成雲量增多。

