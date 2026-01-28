今夜極凍探十度！三縣市低溫特報警戒 周六冷團再強襲

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（28）日發布低溫與強風雙重特報，受東北季風及輻射冷卻影響，新竹、苗栗與金門局部地區明晨恐下探 10 度以下極端低溫。雖然白天起水氣減少，基隆北海岸大雨特報已解除，但全台 13 縣市仍受 8 級以上強陣風威脅。氣象專家預警，短暫回溫後，本週六晚間將有強烈冷氣團南下，屆時北部地區將重回顯著濕冷模式。

根據氣象署監測，今日清晨全台最低溫出現在新竹湖口，僅為 12 度。預報員林定宜表示，隨華南雲雨區逐漸遠離，今日環境水氣減少、天氣轉乾，北部及東北部高溫約 16 至 18 度，中南部受雲量減少影響可達 23 至 26 度。然而，雖然降雨趨緩，但包含桃園至屏東、台東及外島等 13 縣市仍受強風威脅，平均風力達 6 級以上或陣風達 8 級，提醒戶外工作者需強化牢固懸掛物，行車應減速慢行以策安全。

氣象專家林得恩分析指出，這波冷空氣呈現「先濕後乾」特點，今晚至週四（29日）晨間將是此波影響最寒冷的時刻。預估中部以北及宜蘭低溫將落在 12 至 15 度，南部、花東約 13 至 17 度，馬祖地區甚至可能降至 10 度。隨後週四及週五東北季風會暫時減弱，全台氣溫明顯回升且降雨趨於停歇，僅剩東半部及恆春半島有局部零星雨勢，建議民眾可把握兩天穩定好天氣。

下一波天氣轉折預計發生在週六（31日）下半天。受鋒面通過及東北季風再度增強影響，另一波強冷空氣將於週六晚間南下。林得恩提醒，這波冷空氣影響時間較長，預估強度有機會達到大陸冷氣團等級，影響時間將拉長至下週二清晨。最冷時間點預計落在週日至下週一，屆時北部、東半部雨區將再度擴大，轉為顯著的濕冷型態，中部山區也將受中層水氣影響出現局部降雨。

氣象署強調，受低溫特報（黃色燈號）影響地區，應落實保暖並注意室內外溫差，使用瓦斯熱水器及電暖具時需維持通風，避免發生用電安全事故。此外，呼吸道及心血管疾病族群應留意早晚低溫變換，農漁產業則應防範寒害損失。民眾宜隨時鎖定最新氣象特報，並依據下週冷暖頻繁轉折的情況適時調整穿著，應對接下來的濕冷考驗。

