今夜沒入夢...傅子純遺孀心碎自我催眠「祢去忙」 望登記照解悲慟

【緯來新聞網】46歲傅子純因急性血癌引起突發症狀病逝第3天，留下交往7年、結婚8年的遺孀Corrinna，連續兩天都在社群表露悲痛之情，今（10日）是靈堂開放給親友致意首日，傅妻三度發文，分享當初一起去登記的合影，「15年的一切一切總總 都刻在我心上」。

傅子純（右）和老婆相守15年。（圖／翻攝臉書）

傅子純出道24年，待人溫暖貼心，突然離世讓許多藝人措手不及又震驚，連日來個大社群平台全是哀悼文，從前輩到後輩都感到惋惜，同時也擔憂其太太的狀況，賴慧如昨出席活動坦言，好友群會想辦法看如何當最堅強的後盾。



Corrinna昨也發文分享傅子純入夢了，更心碎表示：「對不起老公我沒有很堅強，如果你看到我哭，拜託不要理我、捨不得我。」但今早則失落地表示「你缺席沒來看我」，她相信老公只是有事在忙，自我喊話「沒關係老公你去忙該忙的，我可以的」。



同時，她分享兩人登記當天的合照，「還記得這張照片嗎？是我們登記後那天拍下的。15年的一切一切總總 都刻在我心上。最棒的神隊友，最保護我的老公，你是我的全部」，好友們也紛紛在文章底下留言加油打氣。

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傅子純（右）長自豪是老婆的神隊友。（圖／翻攝臉書）

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