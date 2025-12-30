《今夜無法說相聲之大師走了》 宜蘭演藝廳115/1/17登場

「喜劇團」即將在宜蘭演藝廳演出作品《今夜無法說相聲之大師走了》，演出內容以不同的喜劇形式呈現，帶給觀眾多元且特別的歡樂體驗。（圖：宜蘭縣文化局提供）

▲「喜劇團」即將在宜蘭演藝廳演出作品《今夜無法說相聲之大師走了》，演出內容以不同的喜劇形式呈現，帶給觀眾多元且特別的歡樂體驗。（圖：宜蘭縣文化局提供）

擅長相聲與現代喜劇融合的「喜劇團」將於一一五年一月十七日週六下午三時三十分在宜蘭演藝廳演出作品《今夜無法說相聲之大師走了》，此次演出陣容除了有相聲大師宋少卿與朱德剛，還有喜劇網紅蕭志瑋（八弟）、網路喜劇創作團體HoldChill猴糗（呂濟寬）、自媒體創作者妙Meow（陳妙音、林品澄），以及熱愛相聲的青年新秀劉毓謙，演出內容涵括網路創作生態、民生新聞等當代社會議題，以傳統相聲、脫口秀、漫才等不同的喜劇形式呈現，帶給觀眾多元且特別的歡樂體驗。

《今夜無法說相聲之大師走了》將於一一五年一月十七日週六下午三時三十分在宜蘭演藝廳-宜蘭縣宜蘭市中山路二段四八二號演出，購票請至OPENTIX兩廳院生活https://reurl.cc/eVk4kK，或洽喜劇團0二-八六九八二四一0。此節目適合五歲以上的觀眾欣賞，青年朋友們可用文化幣購買青年席位憑證件入場，不但可享五折購票優惠，還可憑券現場兌換青年席次來廳禮。此演出另特別規劃家庭套票優惠，以及現職教職人員與軍、警、消、醫護人員購票五折優惠，熱愛喜劇演出的觀眾千萬別錯過這個讓人開懷大笑的精彩演出！

演出節目內容以喜劇團接到喜劇大師宋少卿意外過世的消息為起始，立刻幫他辦理一場告別式，在禮儀公司到場以前，喜劇團是否能順利讓告別式繼續？全場笑哏連發，保證笑聲連連，被譽為是神仙打架的一齣特別喜劇！

「今夜無法說相聲系列」是三部曲系列，全系列已巡演近百場。喜劇團以舞臺劇結合相聲、漫才、脫口秀、素描喜劇等，打造不一樣的喜劇演出。努力將傳統文化與年輕世代結合，並致力於推廣相聲「本土化」、「在地化」，希望能帶給觀眾前所未有的喜劇表演。