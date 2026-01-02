今夜防猝死！保命方式曝光 醫：別急著起床、接下來3天要警覺

入冬以來最強冷氣團持續發威，台大醫院急診醫學部主任張維典特別提醒，今晚至明天清晨溫度將持續下降，未來2、3天需要密切注意身體狀況。他指出，雖然天氣寒冷時民眾多會待在室內，但冷氣團影響的關鍵時段正是今晚到清晨，呼籲民眾提高警覺。胸腔科醫師蘇一峰也呼籲民眾早上醒來「最好慢慢來」。

寒流期間特別需要留意心血管疾病、心肌梗塞、中風或心因性猝死等狀況，呼吸道疾病也要格外注意。 （示意圖／Pixabay）

張維典表示，寒流期間特別需要留意心血管疾病、心肌梗塞、中風或心因性猝死等狀況，呼吸道疾病也要格外注意。氣溫驟降會導致血管自然收縮、血壓上升，若本身慢性病控制不佳，將大幅增加心血管急性發作的風險。

廣告 廣告

胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文提醒，低溫環境對心血管與呼吸道構成巨大考驗，呼籲民眾早上醒來「最好慢慢來」，切勿操之過急，以免身體因溫差過大而無法負荷。

蘇一峰詳細分析了「收縮」帶來的連鎖效應。腦血管收縮可能增加中風或腦溢血的發生機率，心血管收縮容易引起高血壓飆升，進而引發心肌梗塞，氣管收縮則可能導致氣喘症狀加重或誘發肺阻塞發作。他指出，人體在面對低溫時，身體機制會自然產生收縮反應，這對於原本就有慢性疾病的民眾來說風險極高，這些急症往往來得快又急，因此保暖與緩慢行動至關重要。

入冬以來最強冷氣團持續發威，醫師提醒，今晚至明天清晨溫度將持續下降，未來2、3天需要密切注意身體狀況。(圖/中天新聞)

蘇一峰也提醒民眾需隨時自我檢測身體狀況，並點出兩大危險徵兆。若感到胸悶、喘不過氣，這可能是心肺功能出現問題的警訊。若出現頭暈、頭痛，則需特別留意血壓數值及腦部血液循環狀況。一旦在寒冷天氣中出現上述不適症狀，應提高警覺並立即就醫檢查，以免錯過黃金治療期。

針對清晨氣溫最低的時刻，蘇一峰特別建議民眾「早起動作要慢」，甚至可以適度「賴床」。透過放慢起床速度，讓身體有時間適應周遭溫度變化，能有效降低心血管意外的風險。這是因為剛離開被窩時，身體會瞬間接觸到冷空氣，若立刻起身進行劇烈活動，血管在短時間內劇烈收縮，極易引發意外。

延伸閱讀

時代力量在人力銀行招募「2026地方公職儲備候選人」！標榜誠實徵才拒絕課金遊戲

直擊「雙柯會」現場！柯志恩笑：我進去的話就變三柯了

威力近逼輕颱！「15縣市」8級強風狂吹 周末寒風刺骨