今夜雨勢衝到最高峰！中南部持續炸雨彈 氣象署示警豪雨到明天

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記者周佩怡／台北報導

近日氣象預報。（圖／中央氣象署提供）

受到鋒面及西南風影響，全台降雨仍持續，中央氣象署今（9）日晚間表示，今日晚間至明日清晨是本波降雨最顯著時段，中南部地區及花東山區仍有局部大雨或豪雨，提醒民眾留意短延時強降雨、強陣風及雷擊等劇烈天氣，同時慎防溪水暴漲、積淹水及山區坍方落石等災害。

根據中央氣象署晚間發布的定量降雨預報，從今晚8時至明天清晨8時的12小時累積雨量來看，雨勢主要集中在中南部及山區，多處地區達大雨甚至豪雨等級，氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，明天凌晨2時至早上8時，中南部地區降雨仍相當明顯；即使到了白天，雨勢雖有逐漸減弱趨勢，但中南部及花東山區仍有局部大雨或豪雨發生機會，民眾不可掉以輕心。

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除了持續性降雨外，朱美霖提醒，環境條件仍有利於中尺度對流系統發展，局部地區可能出現短延時強降雨、強陣風及落雷等劇烈天氣現象。民眾外出除應注意天雨路滑外，也要留意瞬間大雨造成的能見度降低及交通影響，行車時應保持安全距離並減速慢行。

由於部分地區已連日降雨，山區土壤鬆軟、道路脆弱，民眾需注意坍方、落石或山洪，若無必要，民眾應避免前往山區、溪谷及河川周邊活動，並隨時留意最新天氣資訊及地方政府發布的警戒訊息。

沿海風浪的部分，朱美霖表示，明天台灣各沿海海面普遍有2至3公尺浪高，其中苗栗沿海、中部沿海、東南部沿海，以及蘭嶼、綠島、恆春半島、澎湖與馬祖等地，可能出現平均風力6級以上、陣風8級以上強風，海邊活動、漁船作業及海上交通應特別留意風浪變化，避免前往危險海域，以確保安全。

近日氣象預報。（圖／中央氣象署提供）

近日氣象預報。（圖／中央氣象署提供）

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