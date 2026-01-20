今大寒！中醫示警：寒邪最易影響「3部位」

▲中醫師提醒，大寒首重保暖，包括頭、頸、腹部及腳部都要留意。（示意圖／NOWnews資料照）

[NOWnews今日新聞] 大寒為24節氣中的最後一個，也是一年中寒氣最盛的時節。中醫師指出，在大寒來臨首重保暖，有3個部位最為重要，也推薦穴位、茶飲保養。

馬光中醫診所中醫師游晏楠提到，傳統農業社會來看，大寒正值歲末年終， 而以文化與養生觀點而言，冬末重在「藏養」；若在寒冷時節未能好好調養身體，春天便容易受到病邪侵襲。

游晏楠表示，大寒養生應順應冬季「保陰潛陽」的原則，避免耗損陽氣，也不宜過度進補；日常生活中應注意保暖、規律作息、飲食溫潤，讓身體在靜養中蓄積能量。

游晏楠提醒，在大寒來臨前，須注意保暖、順應自然早睡晚起。中醫師也分享，在最寒冷的時期，人體的血管收縮、循環變慢、免疫力較弱，容易出現手腳冰冷、關節痠痛、疲倦、感冒或心血管不適等狀況。對於長者、慢性病患者或體質虛寒者，更需要特別留意保暖與作息。

游晏楠說，護好「3個部位」尤其重要：

1.頭頸部：外出可戴帽子、圍巾，避免寒風直吹。

2.腹部與腰部：腹部受寒易影響腸胃與代謝。

3.腳部：腳暖則全身暖，可穿厚襪、泡溫水足浴。

當寒邪侵犯人體，最容易影響肩頸、後腦與頭部經絡，游晏楠指出，常見肩頸僵硬、緊繃，甚至合併頭痛、頭脹等不適；此時常常有病人睡了一覺就突然落枕，脖子肌肉緊繃、轉側不利。

至於大寒節氣的保養茶飲，游晏楠推薦「薑桂甘草茶」，同時提醒女性懷孕、經期不宜飲用。

📍材料：乾薑2錢、炙甘草2錢、桂枝1錢、紅棗4顆、枸杞2錢。

📍沖泡方式：

1.將所有材料洗淨，放入過濾袋中。

2.將過濾袋放入鍋中，加水1500c.c.。

3.以大火煮滾後，關小火繼續煮約10至15分鐘，即可飲用。

另外，穴位部分可用手指關節輕壓「手三里穴」，肘眼向下約2個指寬，在前臂外側凹陷處。或是公孫穴：拇趾根內側向下約1指寬的凹陷處。各10秒鐘，每天至少20次，可緩解肩頸緊繃。

每日睡前以溫水泡腳15至20分鐘，也可促進下肢血循、暖腎養陽。

