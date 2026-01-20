今大寒「養生旺運法」揭密 命理師曝6大禁忌

【緯來新聞網】今（20日）是24節氣中的「大寒」，就如同字面上的意思一樣，此時氣溫降到最低點，是一年中寒氣最盛的時節。命理師提醒，這個時節有6大禁忌，包括不宜太早外出、避免激烈運動，也可以多吃龍眼、山藥、喝粥，有助於養生旺運。

今天是大寒，是24節氣中最後一個節氣。（示意圖／翻攝自pixabay）

清水孟國際塔羅小孟老師解釋，大寒是24節氣中最後一個節氣，同時也代表最寒冷的時節已經到來，過了大寒就是春分，想要養生並讓運勢旺盛，有3個方法：



●喝粥，喝熱湯

大寒的寒在中醫裡稱為「陰邪」，在寒冷的節氣之中，用熱湯可補身體，建議可以喝粥，不僅養胃還能讓身體暖，若用羊肉、豬大骨、烏骨雞、鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血使精力旺盛，外出也不怕寒冷。



●多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃

大寒天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭酸痛。



●睡前泡澡

外出回家的人，可在大寒天裡睡前泡熱水澡能讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。



此外，大寒也要注意6大禁忌：



●切忌食生冷食物

吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛氣血不順。



●不宜過早外出

大寒天氣寒冷，一些長輩或年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。



●忌運動激烈

大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易遭來感冒身體不適，老人也容易有心血管的疾病發生，因此大寒應避開過量運動。



●早睡早起

俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓身體不斷活化。



●少喝酒

大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫導致猝死。



●暖氣不宜過強

有在使用暖氣的朋友，不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。



★ 民俗說法僅供參考 ★

