今大雪節氣到！ 中醫推3招暖身養腎：宜早睡晚起、多吃薑

今天是24節氣中的「大雪」，代表寒氣日盛，氣溫將顯著下降，亞灣馬光中醫診所醫師藍涵鐘就提醒，該節氣是冬至前的重要時節，民眾應注意「避寒護陽」，如果未注意保暖，將導致脾胃虛寒、腰痠背痛、經痛等狀況，此時可以選擇泡腳、溫敷、喝熱飲來「暖身養腎」。

藍涵鐘表示，節氣代表太陽照射角度的轉換，會影響氣候、作息與人體節律，在經絡學上，人體的氣機也隨節氣循行，而當節氣進入「大雪」，是冬至前的重要時節，意味著陰寒之氣漸盛，提醒人們應特別注意「避寒護陽」，如果寒氣深入臟腑，容易傷陽氣，導致「腎陽不足」或「脾胃虛寒」。

藍涵鐘說，要是保暖不足或體質虛寒，容易出現手腳冰冷、關節僵硬、腰痠背痛、氣血不暢、消化不良、胃寒脹氣等狀況，女性還會容易經痛、血塊多。

藍涵鐘指出，冬天養生的關鍵在「藏」與「溫」，因此宜早睡晚起、避寒就溫，運動則建議柔和緩慢，如太極、散步、伸展，切勿大汗淋漓，以免陽氣外洩；飲食方面，要以溫補為主，多吃薑、蔥、羊肉、桂圓、黑豆、枸杞、山藥、核桃等食物，忌食冰冷瓜果與生冷食物。

藍涵鐘提到，冬季也是「養神少慾」的時節，可藉由靜坐、泡茶、書寫或冥想，讓身心進入冬藏狀態，使陰陽調和、氣血內守，除了保暖外，更可運用以下中醫簡易療法溫補陽氣，達到由內而外的「暖身養腎」效果：

1、泡腳：足暖則全身暖

每日睡前以溫水泡腳15至20分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽。

2、溫敷：溫養經脈、驅寒補陽

可用暖暖包敷於腹部或腰背，特別是關元穴（任脈，肚臍下四橫指處，溫腎固精）、足三里（胃經，髕骨外側下方凹陷處往下四指，健脾養氣）、腎俞穴（膀胱經，第二、三腰椎間旁開兩指幅，補腎壯陽）。溫敷10至15分鐘，可緩解手腳冰冷、經痛與腰痠背痛。

3、熱飲：從心到胃都溫暖

藍涵鐘說，一杯熱飲能讓全身從內而外暖起來，而冬季養生的核心，在於順天時、護陽氣、養腎精，只要順應二十四節氣的節奏，讓生活與天地陰陽變化相協調，不僅能預防寒邪，更能為來年的生機蓄勢。

