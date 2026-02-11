【今天上線】《隨機單中：大混戰》釋出 26.3 熱修：升級荊棘之甲「無限護甲」及多種嚴重錯誤修正
《英雄聯盟》「隨機單中：大混戰」模式釋出 26.3 熱修第二波更新資訊，針對持有升級荊棘之甲時，透過反覆販售荊棘之甲可獲得無限護甲及「？？？」可在鏡爪、泰達米爾大絕期間處決玩家...等多種嚴重錯誤進行修正。
「隨機單中：大混戰」 26.3 版本熱修資訊（2/11）
錯誤修正
修正使用「土豪賭客」增幅裝置組合時，部分英雄（如：寇格魔、賽恩、卡爾瑟斯）無法選擇能力值鐵砧的問題
修正在溫泉升級等級時，增幅裝置可能被覆蓋的錯誤
修正選擇能力值鐵砧後，無法再選擇最後一個增幅裝置的問題
修正在商店購買能力值鐵砧時，會覆蓋目前已選擇增幅裝置的錯誤
修正普羅王提供的傷害減免數值不正確的問題
修正普羅王在不可阻擋狀態下未獲得控場免疫的錯誤
修正持有升級荊棘之甲時，透過反覆販售荊棘之甲可獲得無限護甲的錯誤
修正獲得召喚師技能（如雪球、閃現）時，可同時交換兩個召喚師技能欄位的問題
修正狂點召喚師技能交換按鈕，會在雪球相關強化裝置上疊加移動速度的錯誤
修正剛普朗克使用毒蛇銀蛇升級時，會意外交換另一個召喚師技能的問題
修正「？？？」可在鏡爪、泰達米爾大絕期間處決玩家的嚴重錯誤
說明修正
修正「火狐」說明有誤的問題
修正「黃金雪球」缺少圖示，說明有誤的問題
修正「隨我同困」說明有誤的問題
修正「舞會皇后」說明有誤的問題
修正「普羅能量炮」增幅裝置在敵人身上顯示亂碼的問題
修正「小惡魔在低語」在靠近敵人時顯示亂碼的問題
修正「紅包」的移動速度增益缺少圖示與說明的問題
修正「普羅王跳跳」在增益與減益提示中顯示亂碼的問題
增幅裝置調整
紅包
每個信封獲得金錢：（10–18）、（28–58）⇒（8–15）、（22–46）
斗內
獲得金錢：2500 ⇒ 1750
能力值！
提供的能力值鐵砧：3 ⇒ 2
能力值堆起來！
提供的能力值鐵砧：4 ⇒ 3
能力值堆堆堆起來！
提供的能力值鐵砧：5 ⇒ 4
縮小引擎
每層技能加速：10 ⇒ 8
每層移動速度：2% ⇒ 1%
吸血迷性
全能吸血：30% ⇒ 25%
稜鏡能力值鐵砧
近戰全能吸血：25% ⇒ 20%
遠程全能吸血：12.5% ⇒ 10%
巴龍之爪
適性之力：33% ⇒ 25%
增幅裝置組合
烈焰爆竹
(2)造成傷害：40% ⇒ 25%
(4)造成傷害：80% ⇒ 50%
嗚咿嗚咿
治療與護盾效果：
(2) 40%速度、25%治療與護盾量 ⇒ 30%速度、10%治療與護盾量
(3) 50%速度、35%治療與護盾量 ⇒ 40%速度、20%治療與護盾量
(4) 60%速度、45%治療與護盾量 ⇒ 50%速度、30%治療與護盾量
土豪賭客
(3) 獲得金級或稜鏡能力值鐵砧機率：50% ⇒ 20%
(4)獲得金級或稜鏡能力值鐵砧機率：100% ⇒ 50%
英雄調整（僅限隨機單中：大混戰模式）
薩亨
傷害輸出：100% ⇒ 95%
承受傷害：100% ⇒ 105%
