【今天上線】《隨機單中：大混戰》釋出 26.3 熱修：升級荊棘之甲「無限護甲」及多種嚴重錯誤修正

生活中心／趙永博 陳妍霖 胡崇恩 花蓮報導花蓮馬太鞍溪洪災重創家園，災後重建之路漫長，長期熱心公益、經常捐款的愛爾麗醫美集團，這回聯手歌手吳克群及吉田建設公司，共同發放春節敬老紅包，只要是65歲以上的光復、萬榮災民，都有5000元紅包，捐出善款將近800萬，用行動幫助災民過好年。拿著單子、身分證，災民排排隊、領紅包，長期投身公益的愛爾麗醫美集團和歌手吳克群、吉田建設公司聯手發起公益活動，在過年前，遠赴花蓮馬太鞍溪洪災區，要發放春節敬老紅包。馬太鞍洪災重建之路漫長 愛爾麗醫美集團聯手吳克群善捐近800萬（圖／民視新聞）有災民直呼感動，也有災民說，已經快要10個月災情，所以沒有辦法，也謝謝大家的幫忙。災民滿滿感動，畢竟災後重建之路漫長，企業聯手用愛心捐款，針對65歲以上的光復、萬榮鄉民，現場發送紅包，善款高達783萬。馬太鞍洪災重建之路漫長 愛爾麗醫美集團聯手吳克群善捐近800萬（圖／民視新聞）花蓮萬榮鄉長梁光明表示，「特別感謝我們常董，募集所有各企業的，對我們萬榮鄉跟光復鄉的關心，那我相信我們的長者一定感激在心」。馬太鞍洪災重建之路漫長 愛爾麗醫美集團聯手吳克群善捐近800萬（圖／民視新聞）愛爾麗集團創辦人兼總裁常如山表示，「那今天最主要是針對我們之前的堰塞湖的這個事件，那我們有這個將近快800萬的捐款，那趁這一次在過年前夕，那我們把它分成大概有1600包，每包是5000元的慰問跟敬老的紅包，那能夠親自的，今天來交給我們的長輩，讓他們在過年前夕能夠有個很好的暖暖的祝福帶給他們」。馬太鞍洪災重建之路漫長 愛爾麗醫美集團聯手吳克群善捐近800萬（圖／民視新聞）愛爾麗集團創辦人常如山深入災區幫忙，熱心公益、經常捐款的他，這回再次發動企業力量，不僅要為災民及時送暖，要拋磚引玉，集結更多民間力量，關懷災區。原文出處：愛爾麗醫美集團聯手吳克群助馬太鞍重建 善捐近800萬發春節紅包

