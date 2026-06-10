【今天上線】《隨機單中：大混戰》S2「極限增幅」來了！60 種技能、任務全新裝置登場
《英雄聯盟》今日釋出 26.12 版本更新，當中「隨機單中：大混戰」模式迎來 S2「極限增幅」重大改版，並推出「天降戰熊」、「輸出超負荷」等 60 種技能、任務全新裝置，同時移除 40 種特性、較舊增幅裝置。
開發團隊說明，技能增幅裝置是能直接升級一項英雄技能的增幅裝置。玩家只會獲得適用於該場選擇英雄的技能增幅裝置。而任務增幅裝置則是會隨著你在遊戲中完成特定目標而強化的增幅裝置。而新出的增幅裝置中也會出現「同時是任務增幅和技能增幅」的裝置，而多階段任務增幅裝置能夠多次進化成更強大的版本，而部分舊款的任務型增幅裝置已被更新，將以全新樣貌出現在玩家面前。
而特性系統將被移除，在先前的版本設計師探討了特性如何影響玩家的選擇和出裝。雖然有些特性效果像是「豪氣賭客」和「大法師」非常受歡迎，但這個系統同時也降低了增幅裝置選擇的多樣性。為了保留有趣的部分，接下來將部分特性加成轉換成獨立的增幅裝置，讓玩家不用綁定整套特性也能享受這些玩法的樂趣。
這次將特別關注鬥士和坦克。並新增了更多以戰鬥為主的稜鏡增幅裝置，幫助他們在戰鬥中存活更久，並能更具侵略性地穿梭於戰場。取得擊殺後總是很難存活下來嗎？陰魂不散只要層數夠多就能讓你復活。同時也移除了部分已經無法擴充遊戲想像的舊增幅裝置。：「我們的目標是促進增幅裝置的輪替，讓重點更多放在英雄技能上，並確保每個增幅裝置都能讓人在選擇時備感期待」。
保留的特性增幅
大法師 - 金級
豪氣賭客 - 稜鏡
降雪之日 - 銀級
錢如雨下 >>> 哎呀，我的金幣！- 金級
嗚咿嗚咿 - 金級
堆層暴龍 - 銀級
移除的增幅裝置
？？？
增益麻吉
地獄三頭犬
作弊
敲爆那顆蛋
不死魔舞
處刑者
感受燃燒吧
寒霜幽魂
深割
阿嬤的辣油
帽上加帽
神聖之火
我是小貓咪
符文術士
雷射治療
電光石火
普羅能量炮
普羅王
煽動群眾
紅包
雷射
回復不休
自我毀滅
穩紮穩打
雪球輪盤
極限衝鋒
兇殘之柄
烈焰折磨
開拓者
彈幕神童
二次三次
升級彎刀
升級傲慢
升級米凱的祝福
升級荊棘之甲
虛空裂痕
小心杯子蛋糕！
重磅爆發
刃下狂風
全新增幅裝置
銀級增幅裝置
適性之護
別轉台
雙重防禦
大師鑄造
該出手了
追求力量
任務：專精輔助
虹吸
降雪之日
堆層暴龍
果斷
可靠武器
金級增幅裝置
大法師
一棒入魂！
燃燒利息
無盡屠滅
超遠射擊
躲草叢
小小助力
慈悲之擊
自然治療
共享治療
過度延伸
拍拍鼓勵
豪豬
壓力鍋
疾速追擊
貪婪束縛
回春
鯊魚誘餌
鯊魚風暴
雪爆
劃地為王
牙仙
虛空衝刺
術士果汁盒
嗚咿嗚咿
哎呀，我的金幣！
稜鏡增幅裝置
連鎖反應
次元轉移
天降戰熊
共鳴施放
吃過路兵
陰魂不散
豪氣賭客
多重射擊
絕活玩家
輸出超負荷
針插
普羅衝鋒
快步移動
昇華儀式
法術雙生
靈魂炸彈
伸縮手掌黏黏樂
高能量場域
恐懼
泰坦的決意
三連射
增幅裝置調整
華爾茲劍舞
現在會嘗試將最終攻擊重新鎖定初始目標，讓玩家能夠在初始目標附近著陸
拔劍吧
物攻：30%加成，依攻擊距離（500-650）提升至最多30% ⇒ 24%加成，隨攻擊距離（500-650）提升至最多100%
攻速：25%額外提升，依攻擊距離（500-650）最高提升至30% ⇒ 20%額外提升（依攻擊距離500-650最高提升至100%）
生命：30%加成，依攻擊距離（500-650）提升至最多30% ⇒ 24%加成，隨攻擊距離（500-650）提升至最多100%
跑速25%額外提升，依攻擊距離（500-650）最高提升至30% ⇒ 20%額外提升（依攻擊距離500-650最高提升至100%）
暈頭轉向
使攻擊距離低於400的單位提升至400
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