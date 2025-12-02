今天不談經濟！ 鮑爾演講沒給降息暗示 川普疑挑好繼任人選

美國聯準會主席【鮑爾】，明年5月任期就要屆滿。川普前幾天才跟白宮記者說，他已經挑選好新任主席人選，儘管川普賣了關子，沒直接說是誰；不過外界猜測，川普相中的可能是白宮經濟顧問【哈塞特】。倒是鮑爾出席史丹佛大學一場活動，他劈頭就說，今天不談經濟。

美國聯準會主席鮑爾出席活動，並未給予降息暗示。(圖／達志影像路透社)

美國聯準會主席鮑爾在史丹佛大學出席紀念前美國國務卿舒茲的活動時，一開場就強調當天不會談論經濟相關議題。鮑爾表示，他必須明確說明不會討論目前經濟狀況或貨幣政策。這番話立即引起現場觀眾的笑聲，但鮑爾此次公開露面的時機點實際上相當敏感。

就在鮑爾出席活動的前一天，美國總統川普剛剛宣布他已經選定下一任聯準會主席人選。當記者詢問是否已快選好新聯準會主席人選時，川普回應他已知道要選誰，但不願透露細節，只表示將很快公布。儘管川普並未明確指名，美國媒體普遍認為這個人選將是白宮經濟顧問哈塞特，因為他與川普在積極降息的立場上保持一致。

哈塞特對此表示，當總統將宣布人選的消息傳出後，市場反應十分熱烈，利率下降，國債拍賣也取得有史以來最好的成績之一。他認為市場預期將有新聯準會主席，且預期川普會選擇適合的人選。哈塞特進一步表明，如果川普選擇他，他願意接受這項服務。

然而，美股在12月的第一個交易日表現不佳。比特幣暴跌超過6%，跌破8萬6000美元大關，對股市形成下行壓力。加密貨幣概念股也連帶受到衝擊。同時，美國公債殖利率上升，導致美股四大指數全數收黑，中斷了連續5個交易日的上漲勢頭。

