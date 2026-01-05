今天不領就充公！7、8月統一發票 6張大獎無人領

財政部公布，2025年7、8月期統一發票仍有2張千萬特別獎、3張200萬特獎以及1張雲端發票專屬100萬元尚未兌領，領獎期限今（5日）截止，呼籲幸運得主儘速現身領獎，以免錯失成為千萬富翁的機會。

賦稅署表示，排除空白、作廢、金額不符，或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，114年7、8月期可兌領的特別獎及特獎中獎發票各為17張。該期統一發票千萬特別獎中獎號碼為「53960536」，200萬元特獎號碼則為「51509866」。

財政部指出，其中一張未領取的千萬發票，消費地點位於台北市信義區的App Store，得主僅支付300元訂閱費就幸運中獎，發票類型為雲端發票。另一張消費地點則在台南市龍崎區楠坑12-1號的7-Eleven關北站門市，幸運兒購買102元食品就抱走千萬大獎，發票類型為紙本電子發票證明聯。

特獎200萬元部分，也有3張未領取，消費內容包括台北市信義區App Store 220元訂閱費、彰化縣鹿港鎮7-ELEVEn鹿和門市購買食品132元、台南市歸仁區茶の魔手購買飲料30元。此外，雲端發票專屬100萬元獎項還有1人未兌領，為台北市信義區SONY的258元網路服務費。

