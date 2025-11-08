今天也要好好上班！李李仁自嘲被老闆扣薪 台中粉絲笑翻現場





爸爸系男神 李李仁 於 11 月 8 日現身 LaLaport 台中，化身「一日店長」親自打工代班。李李仁一登場，立刻引發全場歡呼，現場粉絲人潮爆滿，櫃位外層層包圍，瞬間變成一場小型見面會，讓台中粉絲嗨翻了！

活動現場上演爆笑互動劇，由品牌創辦人「笙闆」與李李仁同台，呈現「明星櫃長 VS 創辦人老闆」的趣味橋段。李李仁幽默自嘲：「今天要好好上班，不然等下被老闆扣薪！」

結果這位「一日店長」一上工就「卯起來發產品」、給足粉絲福利，不僅親手幫粉絲介紹產品、試用香氣，更引發笑聲不斷。粉絲笑稱：「原來李仁哥這麼有趣！比電視上還可愛。」

廣告 廣告

活動中最受矚目的，是邀請粉絲上台親自試用淨淨明星商品的「五感體驗」橋段。李李仁細心示範、分享使用心得，並真心的拍胸脯保證：「好用、安心，我才敢一直用、給家人用。」完美詮釋了「以家人標準、簡單就乾淨」的品牌理念。

除了近距離互動，現場還舉辦了抽獎活動與限定優惠。幸運粉絲抱回李李仁與笙闆的親筆簽名照、拍立得合照，興奮直呼：「這是今年最幸福的一天！」



更多新聞推薦

● 趙少康、黃國昌共進午餐 目標2028下架民進黨