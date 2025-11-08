今天也要好好上班！李李仁自嘲被老闆扣薪 台中粉絲笑翻現場
爸爸系男神 李李仁 於 11 月 8 日現身 LaLaport 台中，化身「一日店長」親自打工代班。李李仁一登場，立刻引發全場歡呼，現場粉絲人潮爆滿，櫃位外層層包圍，瞬間變成一場小型見面會，讓台中粉絲嗨翻了！
活動現場上演爆笑互動劇，由品牌創辦人「笙闆」與李李仁同台，呈現「明星櫃長 VS 創辦人老闆」的趣味橋段。李李仁幽默自嘲：「今天要好好上班，不然等下被老闆扣薪！」
結果這位「一日店長」一上工就「卯起來發產品」、給足粉絲福利，不僅親手幫粉絲介紹產品、試用香氣，更引發笑聲不斷。粉絲笑稱：「原來李仁哥這麼有趣！比電視上還可愛。」
活動中最受矚目的，是邀請粉絲上台親自試用淨淨明星商品的「五感體驗」橋段。李李仁細心示範、分享使用心得，並真心的拍胸脯保證：「好用、安心，我才敢一直用、給家人用。」完美詮釋了「以家人標準、簡單就乾淨」的品牌理念。
除了近距離互動，現場還舉辦了抽獎活動與限定優惠。幸運粉絲抱回李李仁與笙闆的親筆簽名照、拍立得合照，興奮直呼：「這是今年最幸福的一天！」
更多新聞推薦
其他人也在看
眾將來尬陣！家將齊聚嘉市震撼出巡
嘉義市傳統廟宇眾多，更有「家將窟」之稱，是台灣重要的家將文化傳衍地區，國立傳統藝術中心今年首度移師嘉義市舉辦「2025鬥陣趣—眾將來尬陣」活動，今天眾家將齊聚嘉義市震撼出巡踩街，隊伍行經嘉義市政府前廣場後前往嘉義文化創意產業園區，結合迎神踩街、匯演、市集、收驚祈福及鬥陣卡牌抽好禮，展現豐沛宗教文化能自由時報 ・ 1 天前
「不倒騎士單車環島圓夢活動」圓夢抵嘉 黃敏惠送上溫暖祝福
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】「不倒騎士單車環島圓夢活動」今（8）日抵達嘉義市，活動自11月2日從台北馬偕醫院台灣好報 ・ 1 天前
中風甦醒勤復健 李郁芳用手作結好緣
57歲李郁芳，5年前突然腦溢血中風，整整昏迷半年，甦醒後行動與語文能力退化，家人將她送到慈濟日照中心，沒想到慈濟魂卻刻在她心中，她會撿廁所衛生紙捲，廢物利用做成小飾品，也用簡單語彙教導日照其他長...大愛電視 ・ 1 天前
斗南推有機友善農業 連4年辦幸福島嶼活動 (圖)
雲林縣斗南鎮農會推廣有機友善農業，連續4年舉辦幸福島嶼活動，結合文創市集、音樂演出和沙龍講座（圖）等，8日吸引大批人潮共襄盛舉。中央社 ・ 1 天前
張麗善督導鳳凰颱風防颱應變 雲林縣府全面戒備守護農業生產
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】中央氣象署預報指出，鳳凰颱風將於11月11日至13日最接近臺灣，雲 […]觀傳媒 ・ 1 天前
「2025鬥陣趣眾將來尬陣」登場 200位將爺齊聚嘉義市
嘉義市素有「家將窟」之稱，是臺灣重要的家將文化傳衍地區。國立傳統藝術中心借重嘉義市豐沛的家將能量，今年首度移師嘉義市舉辦「2025鬥陣趣—眾將來尬陣」活動。今(8)日上午眾家將震撼出巡踩街，街經嘉義市政府前廣場後前往嘉義文化創意產業園區，嘉義市長黃敏惠與副市長林瑞彥帶領市府團隊熱情歡迎各陣頭、將爺齊聚嘉義市，展現豐沛宗教文化能量，也期待待全國民眾把握年底320+1城市博覽會來嘉，感受嘉義市「人在、神在、嘉義就在」，將信仰與在地文化結合之美。黃敏惠表示，「鬥陣趣」活動舉辦至今邁入第5屆，很高興活動首度移師舉辦，就選在素有「家將窟」美稱的嘉義市。這不僅是對嘉義市家將陣頭文化的肯定，更象徵嘉義市深耕傳統藝術文化、連結國際的軟實力，「越在地、越國際」，唯有扎根地方，文化才能走得更遠。黃敏惠說明，嘉義市自2022年起每兩年舉辦「全國家將文化祭」，以文化角度重新詮釋家將，翻轉社會大眾對陣頭的刻板印象，吸引年輕世代親近傳統。2024年「全國家將文化祭」更邀集嘉義縣市、新北、臺中、臺南、屏東等十間知名將館，在中央噴水池為市民祈福收驚，創下嘉義建城320年來空前盛況。這樣的精神與「2025鬥陣趣」活動不台灣好新聞 ・ 1 天前
小琉球今辦「小島野台」演唱會 因應颱風週一午後起船班停航
把握颱風來襲前最後機會到小琉球聽演唱會！屏東縣政府今天晚間將在小琉球航空站的停機坪舉辦「小島野台」演唱會，金曲歌王蕭煌奇將領銜登台。演唱會過後，小琉球因為鳳凰颱風的侵襲，已有船班宣布將於週一午後停航。預估交通船至少停航至週三小琉球今年旺季不旺，因為七月颱風的緣故，許多遊客將旅程往淡季延期，本週末小島自由時報 ・ 1 天前
我們都是湖農人!大湖農工百週年校慶 校方頒發特殊貢獻獎
苗栗縣大湖鄉國立大湖農工今日創校百週年，校方歷經一年籌備廣邀校友回母校，重溫青春年少時光；大湖農工也頒發特殊貢獻獎與傑出校友，包括企業家、投身農業的農政專家、金鐘獎得主等各領域人士。大湖農工為苗縣少數國立技職學校，長期培育人才的大湖農工校友高達2萬多人，大湖農工校方之前發出「我們都是湖農人」召集令，自由時報 ・ 1 天前
玩幣慘賠負債4.6億！ 「麻吉大哥」生日許願：祝大家別被破產清算
玩幣慘賠負債4.6億！ 「麻吉大哥」生日許願：祝大家別被破產清算EBC東森新聞 ・ 2 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 20 小時前
伊能靜母子直播合唱《情非得已》遇「版權警告」 1招回擊笑翻網
知名女星伊能靜近日與兒子「小哈利」庾恩利同框開直播，母子倆清唱歌手「哈林」庾澄慶的代表作《情非得已》。正當兩人唱得投入時，伊能靜突然被網友虧「版權警告」，她立刻幽默回應：「來，把我前兩天那個直播的零頭，甩給他那個...那個他們買版權。」小哈利則一臉疑惑問：「這還要版權嗎？」母子自然又逗趣的互動，讓網友們哭笑不得。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台語女歌手轟：嫌政府就搬走！遭網酸「嘴巴愛台」回擊了
娛樂中心／楊佩怡報導31歲台語創作女歌手鐘綺（涂敏琦），擁有優美歌喉的她，曾入圍多個獎項。目前旅居加拿大，並時常拍片結合英、台語用西洋圈推廣台語。她8日在社群上PO出一段影片指出有朋友打給她抱怨「住在台灣有多爛」，她忍不住用台語回嗆對方，卻慘遭部分網友質疑她長期住國外，只是嘴巴說愛台灣。對此，鐘綺發文反擊了。民視 ・ 4 小時前
粿粿道歉片竟「撞臉他」 本尊神回「1句」笑翻網！
娛樂中心／江姿儀報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月頻傳婚變，范姜上月拍片指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，消息曝光震驚各界。1日粿粿拍攝17分鐘長片，回應指控與離婚導火線，且認了「和王子有踰矩行為」。然而網友不買單，還歪樓發現粿粿痛哭道歉的模樣激似YouTuber「尼克星」，引發熱議。民視 ・ 7 小時前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
林心如清純制服照曝光！根本長一樣 同框「大咖男神」網看呆
女星林心如高中時就被發掘當模特兒，儘管家裡一開始不同意，仍在多次協調下決定進入演藝圈，甚至畢業後放棄出國念書的機會，開始拍攝多部瓊瑤劇走紅。而現年49歲的她，依然維持凍齡外型，日前更曝光國中制服舊照，引來大批網友討論。中時新聞網 ・ 4 小時前
林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變
49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙
政治中心／李汶臻報導民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因捲入政治獻金案、京華城弊案，在歷經一年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲YT昨（8）日上傳影片，分享阿北體驗男仕理髮，邊剪頭髮並放鬆閒聊40分鐘的畫面。期間談及愛妻陳佩琪，阿北笑容滿面偷抱怨妻子「害他長胖」，其他人聽聞秒提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下反應超妙。他隨後急轉話題，脫口直言：「其實黃國昌判若兩人」，畫外音秒傳出驚呼：「這是有失言邊緣嗎」。民視 ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 2 天前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 1 天前
娛樂報報／范姜彥豐消瘦苦熬婚變風暴 深夜孤單嗑粉也寵粉
粿粿、王子因出軌形象全毀，近日網路上瘋傳范姜彥豐手上握有「粿王」出軌的鐵證，是兩人「裸體互擁」的照片，對比粿粿在IG上PO的照片，「裸體互擁照」背景就是粿粿家中的衛浴設備。不過並未獲得當事人的證實。時報周刊CTWANT讀者本月8日深夜11點半左右，於台北市信義區某知名...CTWANT ・ 11 小時前