今天令人感到手腳冰冷？中醫師傳授「5撇步」改善手腳冰冷、提升循環

冬天手腳冰冷？中醫提醒可能是陽氣不足或氣血受阻。（圖片來源／freepik）

這兩天台灣北部全面降溫，入冬後，許多人一到低溫就抱怨「手腳冰冷」，手像冰棒、腳像冰塊，甚至晚上睡覺都得在被窩裡「預熱」半天才能入睡。 有人以為這只是天氣冷的問題，但中醫專家提醒，手腳冰冷其實可能是身體在發出警訊：你的「陽氣」不足，或者氣血循環受阻。

亞灣馬光中醫診所中醫師藍涵鐘表示，從中醫角度看，手腳冰冷主要分兩種情況：一是陽氣不足、身體虛寒的「虛證」；二是氣血運行不暢、外冷內熱的「實證」。他強調，掌握自己的體質，對症調理，才能真正擺脫冰手冰腳的困擾。

虛證：陽氣不足，冷得穿再多衣也沒用

中醫認為「陽主溫煦、陰主滋潤」，兩者平衡才能保持全身溫暖。當陽氣虛弱、運行無力時，氣血就像枯竭的溪流，無法將熱量送到手腳末梢，導致四肢冰冷。

虛證常見表現包括：

．手腳冰冷且怕冷、怕風

．臉色蒼白、精神疲倦

．腰痠、腹瀉、容易頻尿

．女性月經量少或經痛

藍涵鐘表示，這類人常被稱為「冷底體質」，中醫治療以「溫陽補氣、養血通絡」為原則。日常自我調養可以從兩方面入手：

1. 飲食調理

多吃溫熱食物，如老薑、蔥白、桂圓、紅棗、牛肉。虛寒型的人應避免冰冷食物，包括冰品、冷飲及生菜沙拉，否則陽氣受損，越吃越冷。

2. 保暖重點

尤其注意腹部、腰部及腳底保溫，防止寒氣從下方入侵身體。

實證：氣血受阻，外冷內熱

藍涵鐘也提到，有些人雖然手腳冰冷，但臉頰發紅、容易口乾口苦，看似「熱氣上升」，其實是氣血受阻、循環不暢。常見原因包括壓力大、久坐少動、熬夜或飲食油膩。這類人往往出現「外冷內熱」的矛盾症狀：手腳冰冷但怕熱，胸悶煩躁。

實證常見表現：

1. 手腳冰冷卻怕熱，情緒易煩躁

2. 口乾口苦、便秘、胸悶

3. 壓力大、緊張焦慮

4. 舌紅苔黃、脈數

中醫治療重點是「疏肝理氣、化痰通絡」，幫助氣血暢通，鬱熱自解。日常可透過以下方式改善：

1. 調整情緒

學會放鬆，深呼吸、散步、聽音樂都是幫助理氣的好方法。

2. 運動促循環

建議每天30分鐘有氧運動，如快走、瑜伽、伸展，促進血液與氣的流動。

五招自救：穴位＋食補，暖從身體裡來

藍涵鐘建議，只要掌握5個簡單自救撇步，就能讓身體自己發熱，改善手腳冰冷。

1. 關元穴─補元氣的第一要穴

．位置：肚臍下約三指寬

．功效：溫養全身、補氣固本、強化下腹循環

．操作：睡前將雙掌相疊輕放於此穴，輕輕繞圈10次，換方向再繞10次。

2. 中脘穴─養胃中樞站

．位置：肚臍上約四指寬

．功效：調理脾胃、促進消化、舒緩脹氣

．操作：早上起床後雙手抱圓、腋下打開，中指輕抵穴位，配合深呼吸5–10分鐘。

3. 大椎穴─啟動陽氣與免疫力

．位置：低頭時脖子後最高的骨頭下方

．功效：調節體溫、提升免疫力、預防感冒

．操作：早晚用熱毛巾敷2–3分鐘，促進血液循環並減少肩頸僵硬。

透過穴位按摩與食補調理，啟動身體暖流，改善手腳冰冷問題。（圖片來源／馬光中醫診所提供）

4. 茶飲─薑黨參紅棗茶

．材料：生薑2錢、黨參3錢、紅棗5顆

．做法：水1200c.c.煮滾10分鐘，分次慢飲，可回沖。溫暖全身、補氣養血。

5. 藥膳─薑山藥薏仁豬肋湯

．材料：乾薑2錢、山藥5錢、薏仁苡1，加半斤豬肋排

．做法：燉煮成湯，每週一次，助陽氣運行、改善手腳冰冷。

藍涵鐘提醒，手腳冰冷不是小毛病，它是身體發出的「求救訊號」：要麼陽氣太弱、要麼氣血被堵，只要分清體質，對症調理，就能讓寒氣散去、暖意回身。

他強調，從今天起，好好吃、好好睡、好好暖，讓身體重新點燃屬於自己的太陽。

(原始連結)





