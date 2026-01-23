今天冷颼颼！17縣市低溫特報 週末漸回溫

中央氣象署發布17縣市低溫特報。示意圖／攝影劉耀勻

今天（23日）受到大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，本島平地最低溫為台南市楠西區7.7度。中央氣象署也針對17縣市發布低溫特報。氣象專家林得恩提醒中南部今天溫差可來到10度，天氣風險公司黃國致則報告好消息，週末（24、25日）會逐漸回溫。

中央氣象署今天清晨6時44分發布低溫特報，新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣為橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣則為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

低溫特報。圖／中央氣象署

林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」發文指出，今天白天起，強烈大陸冷氣團就會開始減弱，氣溫逐漸回升；但要注意的是輻射冷卻接手影響，各地早晚天氣依舊寒冷，中南部日夜溫差增大，可來到10度之多。另一方面，由於環境風場也漸轉為偏東風到東南風，水氣逐日減少，降雨明顯調整為零星且局部，僅東半部地區有短暫陣雨機會。

黃國致指出，週末台灣周邊轉為偏東風環境，整體空氣偏乾，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫再回升，週六苗栗以北到宜蘭、花蓮高溫18至23度，中部及臺東高溫20至24度，南部地區高溫可來到22至24度，夜晚到隔日清晨中北部、東北部地區低溫12至16度，南部及花東低溫16至17度。

一週溫度趨勢。圖／中央氣象署

週日各地溫度會再上升，苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫20至23度，中部及台東高溫21至25度，南部地區高溫23至26度，夜晚到隔日清晨中北部、東北部地區低溫13至16度，南部及花東低溫17至18度。

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會撰文指出，下週二（27日）東北季風逐漸南下，北、東雲增、晚轉雨，氣溫漸降；下週三（28日）北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；下週四至週六（29至31日）西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。下週六（31日）晚起至1日另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變。



