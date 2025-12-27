今天北部又濕又冷、下探12度！ 「這天」再迎冷空氣

記者施春美／台北報導

受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今(27日)在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天本島縣市平地最低氣溫為新竹關西12.1度，其次是新北石門12.2度、宜蘭五結12.4度，各地區平地最低氣溫約在12至14度。他預估，今天本島縣市本地最低溫為北部12～20度、中部13～22度、南部14～25度、東部13～23度。

吳德榮表示，冷氣團最強時期已過，今(27日)晨氣溫略升；截至今早5:02，本島縣市平地最低氣溫依序為，新竹(關西鎮)12.1度，新北(石門區)12.2度，宜蘭(五結鄉)12.4度。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，各地雲量多，伴隨零星回波、迎風面降雨較持續，中部有局部零星雨。最新(26日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(27)日「大陸冷氣團」最強時間已過，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台仍「濕冷」，應注意保暖；中南部山區及中部平地偶有局部零星雨的機率，白天微涼舒適、早晚冷，也應注意。

3000公尺以上(合歡山、雪山、南湖⋯等)高山，仍有零星飄雪的機率；而2000公尺左右(太平山⋯等)高山，已無飄雪機率。各地區氣溫如下：

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(28)日冷氣團減弱，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一(29日)各地晴朗，北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星少量降雨的機率。然而，下週二、三(30、31日)東北季風略增強，北台灣多雲偶有局部短暫降雨的機率，其他各地仍晴朗穩定。

下周四就是元旦，吳德榮表示，下周四起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。下周五冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大、且持續調整，故此波冷空氣的最終強度為何，是否僅為2026第1波大陸冷氣團，需再觀察。

