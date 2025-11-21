今天又無法和新壽解約！李四川：他們下午開臨時董事會、可能下週解約

記者陳思妤／台北報導

輝達將在北士科T17、T18設立海外總部，北市府原訂14日就要和新壽解約，但新壽仍有意見，市府改為要力拚本週完成解約，不過，今（21）日已經是週五了，解約期程是否會再延後？台北市副市長李四川表示，昨晚有跟新壽取得共識，文字上會做修正，大概今天下午新壽就會召開臨時董事會，可能下個禮拜就會簽訂解約協議書。

李四川今天接受媒體聯訪時被問到，本來今天是跟新壽簽訂地上權解約的日子，現在是不是又要延後？新壽今天會召開臨時董事會嗎？李四川表示，就條文是否可以採用公文的說明，昨天晚上已經跟新壽取得共識，文字大概會做部分的修正，今天早上新壽也有公文來，北市府也正式回覆。

李四川表示，如果都發局跟地政局協商對文字沒有意見，大概新壽下午就會召開臨時董事會，「那可能在下個禮拜大概就會簽訂解約協議書，所以我想這件事情應該是有一個好的結果」。

至於希望輝達在台北設立子公司，李四川說明，如果輝達願意在台北市設子公司，在往後運作、公司營業以及生產鏈上，對台北市或是對台灣在AI產業都有很大的幫助。

李四川表示，一直建議輝達設立子公司，輝達也告訴市府，他們會朝這個方向來做申請，現在還沒有送出給投審會，但輝達應該會朝這個方向來辦理。

