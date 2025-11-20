今天可能下雪！下週冷空氣再襲 最凍時段曝光

中央氣象署表示，今（21）日中部3500公尺以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。（示意圖／pexels）





中央氣象署表示，今（21）日仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約17至19度，若低溫與水氣互相配合，中部3500公尺以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。不過今日冷空氣逐漸減弱，白天溫度就會回升了，感受溫暖舒適，下週一（11/24）又有一波冷空氣，將持續影響到下週四（11/27），這3天最低溫下探16度。

氣象署表示，今日環境仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約17至19度，外出請注意做好保暖，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，而中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適；離島天氣，澎湖陰時多雲，20至22度；金門多雲，15至20度；馬祖晴時晴時多雲，14至17度。

氣象署指出，降雨方面，各地雲量仍偏多，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲，山區水氣較多亦有零星飄雨機會；若低溫與水氣互相配合，中部3500公尺以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。

氣象署說明，下週一東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴，晚起北部地區轉有局部短暫雨。

氣象署表示，下週二（11/25）至下週四持續受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下週二各地大多為多雲到晴，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨；下週三（11/26）、下週四桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署做出低溫預測，中部以北及宜蘭16至18度，南部及花東18至20度、澎湖19度、金門、馬祖15~16度；高溫預測，北部及宜花22~24度，中南部及台東26至29度，澎湖、金門23度、馬祖19度。

